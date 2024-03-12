東港警分局撞鬼事件 當事退休刑事組長說：沒見過鬼

東港迎王祭典時，王爺公都會到東港警分局淨一淨，保佑平安。（資料照）

2024/03/12 13:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕有名嘴指稱東港警分局後方平交道曾發生重大車禍，並發生集體撞鬼事件，負責處理車禍事件的退休刑事組長李金寶表示，事發在民國79年，當時東港警分局在現在的東濱派出所，他並沒有看到鬼，而歷任偵查隊長賴宏偉、吳武德說，只有偵查隊長的寢室較吵、風聲太大，所以睡不好，其他都是傳言。

東港警分局近日因為名嘴指稱因為20幾年前發生重大車禍，發生集體撞鬼事件，負責處理這件車禍，已經退休，當時任東港警分局刑事組長的李金寶說，事發是民國79年，現在的東港警分局還沒蓋，他記憶中可能是火車撞台汽的大客車造成重大傷亡，當時管轄權屬於鐵路警察，東港警分局是協辦，事情發生後他從未見過鬼，後來他又回任東港警分局任偵查隊長，任內也沒有發生見鬼事件。

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退休的東港警分局偵察隊長吳武德表示，撞鬼傳說都是私下的傳言，他任內也沒見見過鬼，偵察隊長的寢室因為面對國小、紅綠燈，旁邊又有消防隊，冬天時風聲很大，很吵，容易睡不好。

前隊長賴宏偉指出，他擔任東港分局偵查隊長6年，也沒有見過任何的靈異事件，有宗教信仰的同事會拜拜，但也沒有見鬼的事件發生，而近10年來東港迎王祭典時，神明也會到分局內淨一淨，所以不會有鬼怪的事情發生。

東港警分局的刑警在東港迎王祭典時也會在分局扛轎。（資料照）

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