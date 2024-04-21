清潔婦撿到7香菸盒驚見35萬現金！ 警滑臉書找到失主

黃婦將內藏現金的香菸盒急送警所認領。（警方提供）

2024/04/21 23:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓女清潔員日前拾獲數個內裝有現金香菸盒急送警所，警方清點發現7個香菸盒內各有5萬元現金，合計共35萬元，但調閱監視器尋找失主未果，意外在臉書社團發現1篇協尋失物貼文，經聯繫發文曾姓男子，證實該筆現款是他的手術費，奇蹟似找回也讓他對於員警協助頻頻致謝。

台中市第三分局立德派出所員警陳穎琦，本月中旬晚間9點多值勤時，突見57歲黃婦拿著一只破損又沾有砂石的透明夾鏈袋入內，急促地表示：「警察先生！我在路上撿到這袋衣服，裡面還有很多錢！」

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原來黃婦是名清潔員，稍早行經東區干城車站附近時，見人行道上有掉落物，出於職業習慣原想撿起丟棄，卻意外發現袋內衣物中有數個菸盒，裡頭竟裝著大捆千元鈔，當下先細心保管下班後立即趕往派出所，員警與黃女一一清點核對，還到超商借點鈔機，細數後兩人都嚇了一跳，沒想到這幾個香菸盒裡竟裝了多達35萬元現金。

只是袋內沒有可以辨識失主身分訊息，警員趕回現場，嘗試調閱監視器尋找失主，然因畫面太遠影像模糊，實在無法鎖定對象，詢問周邊派出所亦無失主線索，卻因一篇貼文露出曙光，約莫一星期後，該所巡佐温智輝休假時滑手機，意外在臉書社團發現一篇協尋失物貼文，立即撥打電話與發文35歲曾姓男子聯繫。

從僅有失主才知道的「現金5萬元1捆分裝在7個香菸盒內」及相關衣物特徵等小細節，確認其就是這筆鉅款的主人，他昨晚利用休假到派出所領取時表示，自己是建築工，原本家住埔里，近日帶著家當搬來台中找工作，更打算開刀移除先前工作受傷打上的骨釘，念及可能好一陣子無法工作，搬家時才會帶著攢了5年多的急用金。

沒想到由於行李箱拉鏈故障，裝著救命錢塑膠袋不知何時在途中掉落，而貼文時原本不抱希望，後來看到有人利用社團找手機，也興起試著向外求援念頭，沒想到竟奇蹟似找回，對於員警的協助頻頻致謝，也依約將這筆現金10%交給拾得人表達感謝。

警方還到超商借點鈔機清點。（警方提供）

員警意外在臉書社團發現1篇協尋失物貼文。（警方提供）

35萬現金奇蹟似找回，曾男對於員警協助頻頻致謝。（警方提供）

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