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哈佛台裔學生嗆爆中國大使！強硬帶離者被起底 網群起怒轟！

20日在演講現場勇於起身抗議中國大使謝峰的台裔美籍哈佛學生吳亭樺。（翻攝自X平台）

20日在演講現場勇於起身抗議中國大使謝峰的台裔美籍哈佛學生吳亭樺。（翻攝自X平台）

2024/04/22 20:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美大使謝峰近日到哈佛大學演講，遭遇3名人士（2女1男）抗議，其中一名女子為台裔美籍的哈佛大學學生吳亭樺，她在被帶離現場時還高聲痛罵「中國欺壓台灣」，引發外界熱議。而今強硬帶走吳亭樺的中國人身分遭起底，據悉是哈佛大學的中國學聯主席。

謝峰本月20日出席哈佛大學研究所甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）舉辦的「中國論壇」活動並發表演說時，在台下聽講的2女1男分別起身，舉起寫有「中國說謊（CHINA LIES）」紅字的抗議標語，並喊著謝峰的名字，高呼關注西藏、新疆人權狀況及香港自由民主等議題的口號，讓謝峰相當尷尬。

3人隨後依序被帶離會場，流亡美國的民運人士周鋒鎖指出，起身抗議的3人是「學生反共聯席會議」和「自由西藏學生會」的學生活動人士，其中一名女子為台裔美籍的哈佛學生吳亭樺。吳亭樺被拉走時還放聲痛罵：「你們剝奪了香港人的自由，摧毀他們的民主，現在你們又要對我的國家台灣下手！中國說謊，人民死亡！」

網上事後流傳吳亭樺與另名抗議女學生（來自西藏）被趕出會場後錄製的影片，吳亭樺對著鏡頭表示，「我們剛被自己的大學踢出來，現在中國大使謝峰正在裡面進行大外宣演說，我們哈佛人必須告訴他，我們不會給他任何宣傳平台！」

謝峰演講被打斷的影片曝光後引發大批網友熱議，許多人為站起來抗議的學生叫好。此外，有不少人注意到當天主動過去強硬拉走吳亭樺的男子。今年年初來台灣觀摩總統大選的中國旅美網紅「公子沈」就在X平台踢爆，拉走這位抗議中國大使的台灣女孩的人是哈佛的中國學聯主席鄒宏基，還貼出鄒宏基的個人履歷。

公子沈痛批：「此人是北京小粉紅，攻讀國際政治經濟專業，自稱做世界公民，促進跨文化交流。其實只是積極的講好中國故事，充當中共打手而已。吃獨裁者狗糧吃的這麼高大上，你他X的也算是個人才。」

網友紛紛怒轟，「這個人不過是學生，又不是校警，憑什麼動手？」、「那麼喜歡中共國，那趕快回中共國去啊」、「遣返回去！」、「哈佛大學默許這種事情發生？」、「他沒有權力觸碰抗議的台灣女生的，屬於人身侵犯」、「他沒有執法權，憑什麼趕人走？」、「看到這混蛋這麼粗暴對待抗議的同學，這是在美國嗎？哈佛不該做點什麼？」

吳亭樺抗議謝峰遭強制帶離。（翻攝自X平台）

吳亭樺抗議謝峰遭強制帶離。（翻攝自X平台）

強硬拉走吳亭樺的男子被起底身分，為哈佛大學的中國學聯主席鄒宏基。（翻攝自X平台）

強硬拉走吳亭樺的男子被起底身分，為哈佛大學的中國學聯主席鄒宏基。（翻攝自X平台）

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