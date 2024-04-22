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獨家》警破製毒集團扣2.5億300多公斤安毒 主嫌重判12年

警方去年破獲以李家文為首的製毒集團，查扣大批安毒成品、原料。（資料照）

警方去年破獲以李家文為首的製毒集團，查扣大批安毒成品、原料。（資料照）

2024/04/22 00:30

〔記者李立法／屏東報導〕刑事警察局去年在屏東及南投兩地破獲以男子李家文為首的製毒集團，查扣黑市價超過2.5億元的300多公斤安非他命成品，落網主嫌李男及製毒師呂岳樺等7人遭檢方聲押獲准，屏東地院審理後，依共同製造第2級毒品罪，分別判處李男等7人5年6個月至12年不等徒刑，可上訴。

判決指出，男子李家文欲製造第2級毒品甲基安非他命牟利，出資1700萬元購入各項製毒器具、設備及用來提煉先驅原料假麻黃、麻黃、氯麻黃、氯假麻的感冒藥錠，邀請呂岳樺擔任製毒師，再找來吳東峻、潘郁婷、王安琪、李昌澤、伍沿霖等人加入製毒行列，由李家文指揮及分工。

該製毒集團去7月間在屏東完成前置作業後，選在南投縣埔里鎮一處偏僻民宅作為製毒處所，李男等人當時趁颱風杜蘇芮侵台，利用風雨交加之際進駐製毒，警方見時機成熟，出動特警攻堅抓人，查扣安非他命成品300多公斤及大批原料、製毒器具等；粗估成品市價超過2.5億元，李、呂等7嫌被檢方聲押獲准。

屏東地院審理後，依共同製造第2級毒品罪，判處李家文有期徒刑12年，處呂岳樺9年6個月徒刑，處吳東峻9年徒刑、處潘郁婷7年徒刑、處王安琪5年6個月徒刑、處李昌澤7年6個徒刑、處伍沿霖8年6個月徒刑。

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警方去年破獲以李家文為首的製毒集團。（資料照）

警方去年破獲以李家文為首的製毒集團。（資料照）

警方去年破獲以李家文為首的製毒集團，查扣大批製毒設備。（資料照）

警方去年破獲以李家文為首的製毒集團，查扣大批製毒設備。（資料照）

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