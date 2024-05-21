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小心觸法！網路販售這「一級保育類」法器 判刑6月還要罰7萬

黃男在網路，刊登競標第一級保育類野生動物「鈍鋸鰩」的鼻鋸製品，即俗稱的「鯊魚劍」，已經觸犯野生動物保育法。「鯊魚劍」示意圖。（資料照）

黃男在網路，刊登競標第一級保育類野生動物「鈍鋸鰩」的鼻鋸製品，即俗稱的「鯊魚劍」，已經觸犯野生動物保育法。「鯊魚劍」示意圖。（資料照）

2024/05/21 06:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣黃姓男子日前在臉書社團「新奇古怪跳蚤市場」等網頁刊登標售俗稱的「鯊魚劍」，就是第一級保育類野生動物「鈍鋸鰩」的鼻鋸製品，被員警循線查獲移送法辦。彰化地院審理，依違反野生動物保育法判處有期徒刑6個月，緩刑3年，應向公庫支付7萬元，並沒收該把鯊魚劍。

判決書指出，黃男（31歲）在去年4月在住處使用手機進入臉書社團「新奇古怪跳蚤市場」、「秘密社團」、「懷舊老東西，早期收藏老物」等競標網頁，刊登出售出售「鯊魚劍」即鈍鋸鰩的鼻鋸製品販售訊息，吸引不少網友留言，5月間執行網路巡邏的員警發現，立即報請彰化地檢署偵辦並聲請搜索票，到黃男住家搜索，果然找到那支鯊魚劍。

黃男坦承犯行，警方將該把鯊魚劍送往屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，證明確為鈍鋸鰩的鼻鋸製品，檢方依違反野生動物保育法罪嫌起訴。

彰化地院審理指出，鈍鋸鰩列名我國公告第一級珍貴稀有保育類野生動物，鼻鋸是珍稀保育類野生動物的產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，法官認為，黃男違反野生動物保育法意圖販賣展示保育類野生動物製品罪，因此判處以上其刑。

鈍鋸鰩也稱作尖齒鋸鰩，分布於印度洋與太平洋的暖水水域，鈍鋸鰩的吻部極長而窄，在兩側長有橫向16至29顆鋸齒，形似一把鋸子，因吻部極長，容易捲入漁網而作為副漁獲物被打撈，且放生後死亡率較高。

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