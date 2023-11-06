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號稱史上最大宗網售保育類製品 南檢費時約2年半偵結起訴

號稱史上最大宗網售保育類製品，南檢費時約2年半偵結起訴。海洋保育類的鋸鰩吻端延伸物俗稱「鯊魚劍」。（資料照）

號稱史上最大宗網售保育類製品，南檢費時約2年半偵結起訴。海洋保育類的鋸鰩吻端延伸物俗稱「鯊魚劍」。（資料照）

2023/11/06 10:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋保育署今天上午發布新聞稿指出，2021年3月15日，海巡署偵防分署台南查緝隊在台中市查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆，台南地檢署於今年9月依違反「野生動物保育法」規定，針對業者在網路拍賣網站販售鯊魚劍案提起公訴。從偵辦到起訴，台南地檢署費時大約2年半。

據了解，台南查緝隊於2021年4月21日召開破案記者會，指當年3月間，在南北多地大搜查，共查獲鯊魚劍、高價獨角鯨牙、象牙等共186件，市價逾千萬元，為史上最大宗違法公然販售海洋保育類產製品的案件，紀姓男子等16名嫌犯全被依違反野生動物保育法送辦。

另外，同樣是台南查緝隊2021年3月偵辦的案件，林姓男子在網路兜售鯊魚劍，黃姓女子及王姓少年以5800元、5000元價格購買，高雄地檢署於2022年8月24日偵結起訴，耗時大約1年半。

海保署指出，「鯊魚劍」是由海洋保育類「鋸鰩」鼻鋸（吻部）加工製成，鋸鰩為軟骨魚類，吻部延長，兩側有齒狀突起，長相類似鯊魚，但不同的地方是鋸鰩身體扁平，吻部上沒有肉質觸鬚，比較接近鱝類。

鋸鰩主要棲息於全球熱帶、亞熱帶的淺海，台灣周邊海域也曾出現過尖齒鋸鰩。鋸鰩的吻部被視為收藏品或傳統藥材，因信仰的需求，過去台灣漁船從遠洋帶回鋸鰩鼻鋸（吻部），成了鯊魚劍的大宗來源。

海保署表示，鋸鰩性成熟年齡晚，胎仔數少，屬於繁殖力較低的動物，容易因污染或人為濫捕而滅絕，2007年瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約將鋸鰩列為附錄一，原則上禁止國際間貿易，台灣於2008年將鋸鰩科所有種列為保育類野生動物，2013年世界自然保育聯盟也將鋸鰩列為瀕危物種。

依據野生動物保育法第35條及第40條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。未經主管機關同意而買賣保育類野生動物產製品，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

「鋸鰩」為海洋保育類野生動物。（海保署提供）

「鋸鰩」為海洋保育類野生動物。（海保署提供）

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