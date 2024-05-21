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留意「高中主任」！ 要求彰化餐廳代購「佛跳牆」有詐

彰化近來有多間餐廳都接到自稱「高中主任」，先訂餐再要求加購佛跳牆。（取自《彰化食在棒》）

彰化近來有多間餐廳都接到自稱「高中主任」，先訂餐再要求加購佛跳牆。（取自《彰化食在棒》）

2024/05/21 06:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣多間餐廳業者近來都接到自稱「高中主任」來電，先以訂團體餐為幌子，接著指定高價的佛跳牆當伴手禮，要求餐廳提供帳戶以便匯款，餐廳拒絕，對方還會大爆走。有餐廳向警方報案，才知道如果提供匯款帳號，都有可能被拿去當人頭帳戶，收了匯款也就有可能成為「警示帳戶」！

臉書社團《彰化食在棒》近來有餐廳業者都貼文指稱，遇到假冒彰化高中、精誠中學與鹿港高中的「高中主任」，都跟餐廳臨時訂數十人的餐點，再附帶要跟業者訂佛跳牆或是水果禮盒，餐廳業者拒絕，對方都編造假藉口，因為以前價格喊太低，無法再去訂了，硬要業者幫忙代訂，然後急著要把佛跳牆的錢匯款給餐廳。

有餐廳業者覺得不對勁，認為訂團體餐的訂金不先付，卻要餐廳幫訂高價佛跳牆，還要跟餐廳索取帳戶來匯款，有業者乾脆打電話到彰化高中求證，確認彰化高中沒有這個人，馬上就跟假冒「高中主任」的詐團回絕，詐團成員眼見目的無法達成，就會斷然掛電話。

有的餐廳業者跟警方報案，才知道近來全台捲起「佛跳牆」詐騙，田尾國中之前就傳出遭冒名訂盆栽的詐騙案，餐廳也被警方提醒，詐團一直要業者提供匯款帳號，也有可能帳戶被拿去當詐騙的人頭帳戶，可能就成為「警示帳戶」。

彰化高中表示，確實有接到查證電話，同仁馬上通報，希望業者或是民眾接到任何以該校名義的電話或是訂購，都可以直接跟校方進一步查詢與求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化近來有多間餐廳都接到自稱「高中主任」，先訂餐再要求加購佛跳牆。（取自《彰化食在棒》）

彰化近來有多間餐廳都接到自稱「高中主任」，先訂餐再要求加購佛跳牆。（取自《彰化食在棒》）

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