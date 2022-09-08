反年改「八百壯士」立院抗爭案續戰高院 吳斯懷：我無罪

高等法院今日首度開庭審理「八百壯士」率群眾抗議爆發立院外毆警案，立委吳斯懷出庭表示「我無罪」。（記者楊國文攝）

2022/09/08 17:04

〔記者楊國文／台北報導〕反年改團體「八百壯士」4年前號召群眾到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人、現任立委吳斯懷，被台北地檢署指控在指揮車上指揮群眾「拉繩子、阻擋警方突破」、「四分衛努力攻堅」，涉煽惑他人犯罪，一審判無罪；檢方不服上訴；高等法院今（8）日首度開庭，吳斯懷堅稱「無罪」；檢方指稱一審未就言論自由和公共利益的界線予人審酌、衡量，判決違誤。下次庭期另訂。

此案源於，2018年4月25日，立法院召開軍改公聽會，吳斯懷等人在立院前集會陳情抗議，警方部署拒馬防範。北檢調查，當時場面混亂，吳斯懷與藍天行動聯盟成員王寶芸仍涉嫌指揮、慫恿現場群眾破壞拒馬、立院大門或翻越圍牆柵欄，衝撞、阻擋員警，以便進入立法院，依煽惑他人犯罪、強制、傷害等罪嫌起訴吳斯懷、王寶芸等13人。

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台北地院認定，吳斯懷雖有指揮群眾如何前進、阻擋警方，但未明確煽動蠱惑民眾違法或命令，也未要求民眾破壞拒馬、大門或攻擊員警，還要求大家「不要動、不要傷害警察」；且在吳斯懷說「拉繩子、前進立法院」之前，群眾就已拉繩破壞立院大門和拒馬，並非受吳斯懷煽惑才行動；吳斯懷的言論是在表達反年改訴求，沒有煽惑犯意，應受言論自由保障，判吳斯懷無罪。

另外，王寶芸未要求以何種手段抓住、毆打員警，未見明確煽惑，其用意在表達對警察隔開群眾的不滿，亦獲判無罪。

8名動手毆警者，因有具體蒐證影片為證，被依對執行職務之公務員施暴罪，各判拘役50日、得易科罰金5萬元，其中僅1人認罪獲緩刑。一平面記者被拉倒跌傷，拉人的李男被控強制罪，但北院認為難以認定有犯意，判無罪；2人打傷攝影記者，審理時達成和解獲撤告，判公訴不受理。

高院今下午首度開庭，檢方共針對吳斯懷、王寶芸、黃華生、李宇燊4人提起上訴，吳等4人均主張檢方上訴無理由，請求高院應予駁回，康豫民則不服一審被判刑，自行上訴高院，並聲請傳喚鄭姓員警出庭證明其清白。

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