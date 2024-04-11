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千萬保時捷超跑跨海運抵澎湖卻遭貨櫃壓毁 苦主是網紅廖老大

千萬超跑遭貨櫃壓傷，賠償金額令外界矚目。（高先生提供）

千萬超跑遭貨櫃壓傷，賠償金額令外界矚目。（高先生提供）

2024/04/11 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2024澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽於4月13~14日週六、週日兩天共將舉行4回合的賽事，是繼2022年首次辦理拉力賽之後，再次移師外島，昂貴造價的車隊陸續抵澎，但今（11）日在湖西龍門尖山港開櫃之際，卻發生千萬超跑遭貨櫃壓毁意外，苦主竟是網紅廖老大，貨櫃內還有一部，損失待查。

台灣賽車界盛事澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽，台灣賽車界網紅名人及專業車手也率車隊參與此次比賽。這次知名車隊包括 D2車隊，及 Border車隊等，近百台名貴超跑首次聚集在澎湖縣西嶼鄉。由於比賽在即，各式名車藉由海運管道抵澎。

由網紅廖老大率領的D2車隊10日兵分兩路，人員搭乘客輪抵澎，車輛則由貨櫃運抵湖西龍門尖山港，但今（11）日開貨櫃取車，卻發生貨櫃壓損千萬級改裝保時捷超跑，而貨櫃內還有1部超跑，損失金額待估，此事並未向馬公港警所及龍門派出所報案，可能朝向私下賠償和解方向進行。

由於賽車屬於重度危險項目，因此一般保險公司不予承保，損失可能由貨運行自行吸收，但保時捷改裝超跑市價達千萬以上，2部賠償金額相當驚人，雙方仍有待協商，如果未傷到引擎，了解內情的主辦單位人員表示，依照廖老大個性還是會馳騁澎湖賽道，爭取佳績，並過一下賽車疾風的快感。

貨櫃掉落砸到市價超過千萬元的改造保時捷。（郭國信提供）

貨櫃掉落砸到市價超過千萬元的改造保時捷。（郭國信提供）

超跑前車蓋出現明顯凹痕。（高先生提供）

超跑前車蓋出現明顯凹痕。（高先生提供）

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