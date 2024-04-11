花蓮強震》仍有3人失聯 新加坡夫妻家屬來台關心搜救進度

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，澳洲籍新加坡夫妻二人失聯，雙方家屬今天向搜救人員了解搜救進度。 （民眾提供）

2024/04/11 12:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，目前已經找到胡姓女子、游姓一家五口合計6人，剩下澳洲籍新加坡夫妻2人尚未尋獲，雙方家屬今天向搜救人員了解搜救進度，家屬懷疑夫妻倆地震前可能在2.2K處瀑布看風景，請求特搜將該處也列入重點範圍。

澳洲籍新加坡夫妻二人尚未尋獲，家屬8日就抵達花蓮期盼早日發現，之前透過影像跟訪談認為在砂卡礑步道上，但位置無法確定，過去在0.5K大崩壁、1.5K五間屋、1.8K大水管處搜索都沒有發現相關跡證，今天家屬懷疑2人可能在2.2K處瀑布看風景，不過上午搜救隊前往搜索沒有發現相關跡證，將持續搜索。

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花蓮縣消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，家屬希望釐清一些事情，剛剛有討論過，家屬希望有幾個點、有機會的地方都去找找，大型機具目前只能抵達大崩壁區域，是進不去大水管區域，要人力徒步上去才可以，正在幫家屬一一檢視跟釐清，只要有機會都會查看，第二崩壁也會重新搜索，讓犬隻、人員直接在現場搜尋一遍。

花蓮縣消防局指出，針對秀林鄉和仁礦區中和礦場1司機失聯，今早出動13人，警消6人、礦區人員7人、3台怪手，由副大隊長指揮高繞到山頂，持續於熱區開挖並搜索；秀林鄉砂卡礑步道2外籍人士失聯，出動警消10人、義消5人、1搜救犬、5怪手，由大隊長指揮，持續於熱區開挖並搜索。

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，搜救人員持續搜索失聯的新加坡籍夫妻。 （花蓮縣消防局提供）

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