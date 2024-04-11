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高雄民生醫院開刀搞錯病患罰50萬！主刀醫師等5人記過、院長被拔

高雄民生醫院手術離譜「開錯病人」，衛生局緊急換院長，指派林盟喬醫師代理，原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。（資料照）

高雄民生醫院手術離譜「開錯病人」，衛生局緊急換院長，指派林盟喬醫師代理，原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。（資料照）

2024/04/11 12:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，衛生局今開罰50萬，並緊急宣布即日起由市立醫院管理中心執行長林盟喬醫師代理院長，原院長顏家祺免除管理職務，免兼院長。主刀醫師記大過，同時移付懲戒；麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友「未依規定落實病人辨識」，各記過一次。

高雄市衛生局將此次「搞錯病患開錯刀」案，定調為「內控管理疏失」，今（11）日完成議處程序，同步處分醫療副院長、外科部主任，以及護理部主任記申誡1次；另對開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次。

衛生局宣布由陳志豪醫師代理開刀房主任，全力整頓落實病安內控機制，原院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長，全面展開整頓、調查。

據了解，1名年長的黃姓男病患因低血壓住院，跟另一名張姓男病患住在同間病房，4日當天張姓病患要做胸腔引流手術，但工友卻錯將黃姓病患送入開刀房，直到護理師給藥時才發現黃男不見了，急著要制止時手術已經完成。

衛生局今也依醫療法第108條第1款規定「醫療機構屬醫療業務管理之明顯疏失，致造成病患傷亡者」處最高50萬元罰鍰，並責請院方依醫療事故預防及爭議處理法第34條「醫療機構應就重大醫療事故，分析其根本原因、提出改善方案，並通報主管機關」。

衛生局強調，病人安全是醫療的核心價值，應痛定思痛針對本起事件深刻檢討改善，衛生局也將嚴格督促落實各項矯正措施刻不容緩。

高雄民生醫院手術離譜「開錯病人」，原院長顏家祺免除管理職務，免兼院長。（衞生局提供）

高雄民生醫院手術離譜「開錯病人」，原院長顏家祺免除管理職務，免兼院長。（衞生局提供）

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