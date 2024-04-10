變態男餐廳偷拍女子如廁被發現 竟趁警不注意摔手機滅證

蔡姓男子到餐廳吃飯，尿急向餐廳借廁所，不料竟開啟手機攝影功能，偷拍在他隔壁女廁如廁的女子，被基隆地檢署依無故攝錄他人性影像等罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2024/04/10 13:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子到餐廳吃飯，尿急向餐廳借廁所，見身材姣好的女子在隔壁女廁如廁，竟開啟手機攝影功能偷拍；被害女子察覺有異報警，逮到這名「攝狼」。基隆地檢署今（10）天偵結，將蔡男依無故攝錄他人性影像等罪嫌起訴。

起訴書指出，蔡姓男子去年10月15日傍晚與友人到新北市萬里區一家餐廳吃飯時尿急，向餐廳借廁所，見一名身材姣好的女子，也去上廁所，竟起色念，開啟手機錄影功能，把手機伸入男女廁所間隔板下方空隙，由下往上偷拍女子如廁。

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被害女子察覺有異，當場喝叱蔡男偷拍行徑，大叫：「有人偷拍！」；餐廳鄭姓員工聞聲前往察看後報警。

轄區新北市警局金山警分局萬里分駐所警員趕抵後，將蔡男依涉犯妨害秘密罪現行犯逮捕，並查扣蔡男偷拍女子如廁的手機後，帶回派出所偵辦。

警方在製作蔡男筆錄時，蔡男竟趁警員不注意時，將已被查扣的手機，用力朝桌角丟擲，致手機螢幕損害出現黑屏，意圖滅證。

警方趕緊將被蔡男摔壞的手機送修，還好手機內的SIM卡並未被蔡男砸壞；經修好螢幕，重啟手機開關後，發現蔡男手機確實有蔡男偷拍女子如廁影像。警訊後，將蔡男依違反刑法妨害秘密罪章無故攝錄他人性影像罪與妨害公務罪章毀損公務員職務上掌管物品罪送辦。

檢方調查時，蔡男坦承犯行，加上蔡男的手機內也有他偷拍女子如廁影像，檢方遂將蔡男依無故攝錄他人性影像罪與毀損公務員職務上掌管物品罪等2項罪名提起公訴。

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