被控鼓吹「八百壯士」進攻立院、毆打員警 吳斯懷判無罪

立委吳斯懷。（資料照）

2022/06/14 09:41

〔記者張文川／台北報導〕反年改團體「八百壯士」2018年號召萬人上街到立法院前抗議，時任「八百壯士」副指揮官兼發言人吳斯懷（現為國民黨不分區立委），被檢方起訴指控，涉與藍天行動聯盟成員王寶芸在現場發表演說，鼓吹到場民眾「攻進立院」、「把警察抓出來」，煽惑群眾對警察拳打腳踢，也有記者被毆傷，台北地檢署依煽惑他人犯罪、妨害公務、傷害等罪嫌起訴吳、王等13人；台北地院審理後，今判吳斯懷無罪。可上訴。

全案13名被告，吳斯懷、王寶芸等3人獲判無罪，8名動手者各判拘役50日得易科罰金，其中認罪的朱姓男子緩刑；另2名涉傷害罪者因已和解獲撤告，判公訴不受理。

請繼續往下閱讀...

2018年4月25日，立院召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」軍改公聽會，吳斯懷等人在立院前集會陳情抗議，警方部署大批警力、設置拒馬，北檢指控，當時場面秩序混亂、氣氛火爆，吳斯懷在宣傳車上，指揮群眾「我們要進立法院」，慫恿現場群眾破壞拒馬、立院圍牆和柵欄，衝撞員警，要求警察讓開，讓他們進去立院。

王寶芸也在車上大喊：「把警察抓出來」、「以暴制暴」、「把民進黨的走狗拉出來」等語，煽惑群眾對警察動粗，導致不少警察被拖出封鎖線，遭群眾毆打。

北檢2020年7月將同年初已就任立委的吳斯懷等13人提起公訴，檢方認為，吳、王採取鼓動群眾破壞公物、衝撞員警等暴力手段以求衝破立院，並非只是單純表達集遊訴求，依「煽惑他人犯罪」罪起訴吳、王；11名動手的退役軍人與軍眷，分別有推倒、拉扯、腳踹攻擊員警的行為，依妨害公務、傷害、強制罪起訴。

案經北院審理近2年，今天宣判。上月17日辯論時，吳斯懷等人答辯強調是在行使抵抗權、公民不服從權，認為憲法增修條文有保障退役軍人權益，年金改革卻大減其退休俸給，違背政府當初承諾，侵犯其財產權，有違誠信，才會發起陳抗權阻止政策成形。13人中僅朱姓男子認罪。

蒞庭檢察官則建議法官，吳斯懷等12人其行為已違反理性、和平準則，「情有可原、但法所不容」，建議各判拘役40日，認罪的朱男建議判拘役20日，檢方認為13人歷經此案偵審4年程序，應能知所警惕，不致再犯，建議皆予緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法