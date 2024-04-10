台北一家4口導航遊台東迷途 警車「前導」引上正途

台北一家4口昨天傍晚在延平鄉鸞山村因導航「凸槌」而迷途，員警以巡邏車「前導」，將他們引上正途，雙方開心合影。 （記者黃明堂翻攝）

2024/04/10 13:25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局瑞源派出所所長王建超與警員余詩涵，昨天傍晚巡經瑞隆村二層坪產業道路時，突聞路旁有車鳴按喇叭示意，遂立即下車查看。原來，來自台北市的張姓民眾一家4口，駕車欲至鸞山村，但因導航「凸槌」而迷途，員警遂以巡邏車「前導」，將他們引上正途，且順利踏上後續旅途。

警方表示，台東的自然景致吸引許多北部的民眾前來朝聖，但因縣內鄉村地區有著地廣人稀，且產業道路較多的特性，民眾前來遊玩請務必先上網「做功課」，以免發生迷途的狀況而敗了遊興。

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昨天傍晚，從台北市駕車至台東的張姓一家4口，本欲前往延平鄉鸞山村「會走路的樹-森林博物館」，但因導航「凸槌」，加上手機訊號又不佳，張男只好硬著頭皮憑「直覺」尋路，卻駛入瑞隆村二層坪滿佈產業道路的區域內，在人生地不熟，且又無人可問的狀況下，駕著車「拚運氣」找出路。

車子繞啊繞啊繞的，所幸在一處Ｔ字路口，遠遠看到巡邏車駛來，張男就如同在大海中看到一根浮木，急忙鳴按喇叭示意。所長王建超及警員余詩涵聞聲，恐有意外發生，遂立即倒車詢問。得知上情後，王所長二話不說以巡邏車「前導」，請渠緊跟在後，約莫10分鐘，便順利將他們引導至鸞山大橋前，員警還下車指引其後續路線，讓他們安心又開心的踏上旅程。

關山警察分局表示，瑞源派出所所長王建超及警員余詩涵發揮高度同理心協助民眾，熱忱積極的服務精神，足堪同仁表率。另提醒民眾，使用導航時，應隨時注意相關路況，若發現已駛入非正常道路，應先行停車確認路線是否正確，並立刻撥打110報案，以避免意外事故的發生。

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