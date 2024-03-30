登山男脫隊迷途20多公里 相距一個山頭尋獲......竟為看山羌藍腹鷴

警方在晚間找到虛弱的王男。（警方提供）

2024/03/30 13:44

〔記者許國楨／台中報導〕王姓男子昨與妻子及友人到台中市和平區登山，途中為了看山羌、藍腹鷴等野生動物，獨自脫隊離開步道路線，王妻及友人呼喚均不得回應確定失聯，急得立即報案求助協尋，警、消獲報展開搜尋晚間找到人，此時他已越過一個山頭，迷路走了20多公里，還好無大礙，虛驚一場。

68歲王男昨上午與妻子及友人到和平區長壽山步道登山，卻為了看野生動物，獨自脫隊離開步道路線失聯，台中市消防局下午4點42分接獲請求協尋通報，立即派搜救人員到步道搜尋，和平分局大棟派出所長謝濬紘及警員張健能也到場了解情況，但山區網路訊號不穩，無法取得王男所在GPS定位。

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眾人正苦尋線索時，王男用僅存微弱電力的手機撥通妻子電話，大約告知身邊附近景物，謝員聽完王妻敘述後，大概了解所處位置，立即聯繫鄰近雙崎派出所一同搜尋，雙崎所長龔祖玉及警員陳昶印判斷轄內可能區域，迅速出動找尋，當晚8點順利在雙崎部落觀音橋前尋獲王男。

而該處距離出發地點已相距一個山頭，從王男手錶紀錄，他已獨自摸索走了20多公里，警方隨即將虛弱的王男帶回派出所，提供便當及飲水止飢，並立即連繫王妻請渠放心，王妻及友人也在員警細心引導下安全駕車抵達雙崎派出所，忐忑不安王妻和友人看到王男安然無恙後，終於卸下心中大石。

和平分局提醒進入山區旅遊民眾，登山活動有一定風險，務必事先準備足夠糧食、飲水及頭燈，並可利用手機下載登山離線地圖，避免於迷途時錯失方向。

王男此時已越過一個山頭，摸黑迷路走了20多公里。（警方提供）

警方將王男載回派出所。（警方提供）

還好王男無大礙，王妻及友人才鬆了一口氣。（警方提供）

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