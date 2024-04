這斑馬線會動？美華盛頓州4斑馬跳車跑了 民眾傻眼停車讓道

2024/04/29 16:05

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國華盛頓州北灣市(North Bend)28日傳有4隻斑馬在運輸過程中逃脫,於90號洲際公路上亂竄,路上司機紛紛停車讓道,並拍下「行動斑馬線」目擊影片。當地警方表示,目前仍有一隻斑馬「在逃」。

綜合外媒報導,美國華盛頓州一名負責運送斑馬的司機行經90號州際公路,在靠近北灣市的32號出口附近檢查拖車是否牢固時,不慎讓車上4隻斑馬逃脫。

請繼續往下閱讀...

目擊者表示,當時以約110公里/小時的車速行經拖車時,發現車門已經彈開,原以為裡面是空的,沒想到卻發現斑馬緊張兮兮似乎準備「跳車」,遂趕緊示意拖車司機靠邊停車。

不料4隻斑馬在拖車停下後,仍成功跳車逃脫往北灣市區奔去。警方獲報後立刻展開搜索,消息一出網友也開始在社群上發起協尋,北灣各處市民也在網路上PO出自己目擊「行動斑馬線」的目擊和塞車畫面。

據華盛頓州金郡(King County)州警表示,在動物管制專家的協助下,已成功「圍捕」其中2隻斑馬成馬及1隻幼馬,目前仍有1隻斑馬在逃。

????#BREAKING: Watch as four zebras lead state troopers and police officers on a chase after escaping when their driver stopped to secure the trailer."⁰

????#NorthBend | #Washington⁰

Watch as law enforcement and state troopers go on a zebra pursuit after four privately owned zebras… pic.twitter.com/MBiBaXPSjW