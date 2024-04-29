這斑馬線會動？美華盛頓州4斑馬跳車跑了 民眾傻眼停車讓道

美國華盛頓州28日發生4隻斑馬在公路上逃脫亂竄消息。（圖擷取自華盛頓州警官方X帳號）

2024/04/29 16:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州北灣市（North Bend）28日傳有4隻斑馬在運輸過程中逃脫，於90號洲際公路上亂竄，路上司機紛紛停車讓道，並拍下「行動斑馬線」目擊影片。當地警方表示，目前仍有一隻斑馬「在逃」。

綜合外媒報導，美國華盛頓州一名負責運送斑馬的司機行經90號州際公路，在靠近北灣市的32號出口附近檢查拖車是否牢固時，不慎讓車上4隻斑馬逃脫。

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目擊者表示，當時以約110公里/小時的車速行經拖車時，發現車門已經彈開，原以為裡面是空的，沒想到卻發現斑馬緊張兮兮似乎準備「跳車」，遂趕緊示意拖車司機靠邊停車。

不料4隻斑馬在拖車停下後，仍成功跳車逃脫往北灣市區奔去。警方獲報後立刻展開搜索，消息一出網友也開始在社群上發起協尋，北灣各處市民也在網路上PO出自己目擊「行動斑馬線」的目擊和塞車畫面。

據華盛頓州金郡（King County）州警表示，在動物管制專家的協助下，已成功「圍捕」其中2隻斑馬成馬及1隻幼馬，目前仍有1隻斑馬在逃。

相關影片請見：

????#BREAKING: Watch as four zebras lead state troopers and police officers on a chase after escaping when their driver stopped to secure the trailer."⁰

????#NorthBend | #Washington⁰

Watch as law enforcement and state troopers go on a zebra pursuit after four privately owned zebras… pic.twitter.com/MBiBaXPSjW — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） April 28, 2024

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