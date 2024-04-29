為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

這斑馬線會動？美華盛頓州4斑馬跳車跑了 民眾傻眼停車讓道

美國華盛頓州28日發生4隻斑馬在公路上逃脫亂竄消息。（圖擷取自華盛頓州警官方X帳號）

美國華盛頓州28日發生4隻斑馬在公路上逃脫亂竄消息。（圖擷取自華盛頓州警官方X帳號）

2024/04/29 16:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州北灣市（North Bend）28日傳有4隻斑馬在運輸過程中逃脫，於90號洲際公路上亂竄，路上司機紛紛停車讓道，並拍下「行動斑馬線」目擊影片。當地警方表示，目前仍有一隻斑馬「在逃」。

綜合外媒報導，美國華盛頓州一名負責運送斑馬的司機行經90號州際公路，在靠近北灣市的32號出口附近檢查拖車是否牢固時，不慎讓車上4隻斑馬逃脫。

目擊者表示，當時以約110公里/小時的車速行經拖車時，發現車門已經彈開，原以為裡面是空的，沒想到卻發現斑馬緊張兮兮似乎準備「跳車」，遂趕緊示意拖車司機靠邊停車。

不料4隻斑馬在拖車停下後，仍成功跳車逃脫往北灣市區奔去。警方獲報後立刻展開搜索，消息一出網友也開始在社群上發起協尋，北灣各處市民也在網路上PO出自己目擊「行動斑馬線」的目擊和塞車畫面。

據華盛頓州金郡（King County）州警表示，在動物管制專家的協助下，已成功「圍捕」其中2隻斑馬成馬及1隻幼馬，目前仍有1隻斑馬在逃。

相關影片請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澳洲領航鯨擱淺釀29死！100多頭成功救援重返大海
2024/04/25 23:46

澳洲領航鯨擱淺釀29死！100多頭成功救援重返大海
基地新警衛太凶狠！佛州KC-135基地遭「鱷魚」入侵 有如輪擋
2024/04/25 13:12

基地新警衛太凶狠！佛州KC-135基地遭「鱷魚」入侵 有如輪擋

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
全台首例！台灣狐蝠寶寶落單「等不到媽」 獲救喝奶模樣超萌
2024/04/24 17:39

全台首例！台灣狐蝠寶寶落單「等不到媽」 獲救喝奶模樣超萌
小黑貓終於贏了？與美術館警衛攻防戰8年 成功突破大門
2024/04/25 22:02

小黑貓終於贏了？與美術館警衛攻防戰8年 成功突破大門

頤昌建設林口再推新案 職匠精神精鑄好邸
日本50歲大叔爬山遭遇2頭野熊 使出「空手道絕技」擊退
2024/04/25 21:19

日本50歲大叔爬山遭遇2頭野熊 使出「空手道絕技」擊退
出書詳述「槍斃小狗事蹟」 川普副手黑馬人選恐仕途受挫
2024/04/29 13:35

出書詳述「槍斃小狗事蹟」 川普副手黑馬人選恐仕途受挫
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播