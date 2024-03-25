苗栗7旬翁駕車迷途昏厥 南投警車緊急開道就醫救人

南投縣警察局南投分局員警將轎車上身體不適的張姓駕駛扶下車情形。（圖由南投警分局提供）

2024/03/25 13:57

〔記者謝介裕／南投報導〕苗栗縣1名70歲的張姓老翁，昨（24）日與親友一起去台南市宮廟參香，結束後返程途中因不熟悉路況而誤入南投市區，在尋找路線時又突然出現換氣困難、暈眩問題，南投警分局員警在執行公務途中見狀，立即協助救護並警車開道送到南投基督教醫院急救，終順利將人從鬼門關救回。

南投警分局指出，該案張姓老翁還好在昏迷失去意識前，已先將轎車停靠在路旁，因同車的親友沒有人會開車，正當手足無措之際，恰巧看到南投警分局崁峰派出所副所長劉文翔及南投派出所警員王南傑完成解送人犯勤務經過，兩人也立即下車提供援助。

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為了掌握黃金救援時間，經家屬同意下，由王姓員警駕駛老翁車輛，另一名員警駕駛警車在前面鳴笛開道，使得原本5分鐘的路程縮短至2分鐘內即到達南投基督教醫院，讓老翁順利接受治療後也已無大礙，對於員警的熱心舉動，家屬也頻頻致謝說：「警察果然是人民的保母」。

南投分局長胡淑淨表示，本案同仁熱心關懷處置迅速恰當得宜，積極保護民眾生命安全，值得嘉勉，同時呼籲，外出時如有身體不適情況，應立即找地方休息，切勿勉強以避免發生危險，如遇突發不適狀況，也切勿慌張，可自己或先請一旁民眾幫忙撥打110或119報案專線，警方或消防人員接獲通報後，一定會在第一時間趕抵現場協助。

南投縣警察局南投分局員警協助身體不適的張姓駕駛到醫院就醫情形。（圖由南投警分局提供）

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