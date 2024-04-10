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中和警消社宅工地傳聚賭 6工人玩天九牌見警全嚇呆

中和警消社會住宅工地6名工人聚賭，一見到警方全都嚇到愣住。（記者陸運鋒翻攝）

中和警消社會住宅工地6名工人聚賭，一見到警方全都嚇到愣住。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/10 13:33

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和警消社會住宅工地傳出工人聚賭情事，警方獲報到場進入工地，發現當時有6名工人在午休時間，使用天九牌進行賭博行為，而這6人被警方喝斥後，全都嚇到愣住，警方逐一盤查身分後，將6人帶回偵辦。

據查，中和警消社宅為地下4層、地上16層，總戶數317戶，分別為套房21間、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶，公益空間則為公共托育、幼兒園及日照中心。此外，鄰近該案基地亦有保二總隊公辦都更案，更新後將再提供467戶社會住宅，預計明年3月完工。

警方調查，昨天中午12時許接獲民眾報案後，立即前往警消社會住宅景德街工地，由工地主任陪同進入後，再將倉庫木板門拉開，當場發現28歲詹姓、54歲黃姓、44歲陳姓、62歲張姓、47歲林姓及30歲蔡姓男子等6名工人，正圍著桌子使用俗稱黑粒仔的天九牌賭博。

據指出，警方當下立即喝斥「全都不要動、手放頭上」，而這6名工人被嚇到愣住鴉雀無聲，現場查扣賭資4200元、天九牌及骰子等賭具。警詢時，6人皆辯稱因正值午休時間，吃完午餐後因一時興起，便在工地內玩天九牌，並沒有抽頭行為，詢後，將6人依賭博罪嫌移送偵辦。

警方查扣天九牌。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣天九牌。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣賭資4200元。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣賭資4200元。（記者陸運鋒翻攝）

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