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北市評鑑甲等托嬰中心8童疑遭虐 社會局：裁罰60萬、停業1年

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和社會局長姚淑文（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和社會局長姚淑文（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/11 11:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員林延鳳今（11）在台北市議會質詢時指出，北投某私立托嬰中心1月爆發集體虐嬰，經吹哨者檢舉並提告，社會局跟進後發現共4名教保員涉及施暴，至少8名孩童受害，全中心4個班級有3個班有問題，但托嬰中心卻在去年的評鑑獲甲等，質疑社會局被蒙蔽，呼籲蔣萬安落實稽查，不要後知後覺。

社會局表示，已裁處60萬元，並命自今年7月1日起停辦1年、評鑑成績降為乙等，目前積極協助收托兒童轉托。

蔣萬安今天到議會進行「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安報告」，林延鳳當場播映一段北投某私立托嬰中心教保員今年1月底動作粗魯對待幼兒的影片，幼童疑似被教保員掌嘴、用力拉扯，還被拖去撞牆；社會局後來介入調查，發現共8名孩童受害、4名老師涉案，3個班級有問題，社會局處分停牌1年、裁罰60萬元。

林延鳳指出，陳情家長表示1歲半的孩子升班後，半夜時常莫名哭泣、抗拒前往托嬰中心，某天接到托嬰中心傳訊告知「孩子咬到上嘴唇內側」，家長認為不符合人體常規，要求查看監視器畫面，才發現孩子被不當對待，憤怒之餘前往警局報案。

林延鳳轉述說，事發後，中心負責人一度要施暴者下跪道歉，換取家長寬赦，擔心「鬧大之後，對中心營運影響很大」；該托嬰中心在去年的評鑑還是甲等，卻爆出集體虐嬰童，質疑評鑑制度有很大問題。

林延鳳表示，社會局在虐童致死一案中訪視保母不力，通報重大兒虐案又忽視北市自有計劃不限「家內照顧者」的規範，而北投托嬰中心集體虐嬰案，雖有相關處置，但仍有事前預警不足的情況，要求比照虐童案對保母督管的檢討，加強無預警訪視，並對孩童身心現況詳加觀察、全面改革評鑑制度，不要淪為3年一度的「演戲、作文、大拜拜」，毫無作用，對今年中央全面建置的「監管雲」政策，應全面查核各中心監視系統。

社會局表示，全國統一規定托嬰中心評鑑每3年舉辦一次，評鑑當日現場資料及觀察給予評分，為避免無法了解實際照顧品質或人員流動情形，北市查核及輔導都是無預警進行，每半年至少1次稽查、每季1次輔導，且評鑑設有績優排除機制，若發現超收、不當對待等嚴重違規等10大項目，撤銷績優、優甲等第，降為乙等並收回獎勵金及獎狀。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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