明起連4天回暖！ 下波冷氣團時間曝

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/03/08 18:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起一路到下週三（12日）一路回暖，中南部白天甚至可達30度以上，中央氣象署預報，下週四鋒面通過、下週六（15日）又有一波冷空氣報到，強度恐達大陸冷氣團等級，下個週末北部是濕冷且有雷雨的天氣。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天起因冷氣團減弱，各地氣溫陸續回升且持續到下週三，中北部白天溫度約25度，中南部甚至可達30度，但他提醒，下週一到下週二偶爾還有很短暫的幾波水氣通過，下雨時間不多、雨量也不大，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。

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「下週四（13日）有另一波鋒面通過，屆時又會轉雨」，曾昭誠說，這波鋒面會讓基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨，且到下週六（15日）全台都有降雨機會，有時會有對流雨，雨勢較大。

曾昭誠指出，下週六是一個明顯的變冷的轉捩點，會有一波明顯的冷空氣，因時間較長，強度大約預報在東北季風和大陸冷氣團之間，也會帶來降雨，屆時基隆北海岸及中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為零星短暫陣雨。

曾昭誠表示，下週六這波冷空氣會持續影響到17日，溫度也會直直落，北部白天溫度可能在14度到16度之間，但因時間還較長，仍需持續觀察。

未來五天降雨趨勢。（氣象署提供）

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