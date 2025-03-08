《央視》細數台藝人轉發「中國台灣省」 白目小粉紅「要大S發文」被譙翻

中國《央視新聞》帶起轉發「中國台灣省」運動，並細數有哪些台灣藝人跟著轉發。（圖擷自微博）

2025/03/08 16:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅7日指稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，《央視新聞》旋即帶起轉發運動，並細數有哪些台灣藝人跟著轉發．不過，竟然有中國網友抓住日前驟逝的大S不放，冷血詢問「大S怎麼不發？」，旋即被其他微博網友痛罵。

從中國微博熱搜詞條「台灣藝人帶中國台灣省話題發博」可以看到，《央視新聞》轉載了各台灣藝人的微博擷圖，包括侯佩岑、陳震、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、趙又廷、歐陽娜娜、文淇、陳志朋、董又霖、官鴻、汪東城、王以綸、顏人中、楊宗緯、黃曦彥都響應「中國台灣省」一詞。

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對此，中國網友抱怨周杰倫、劉若英、蔡依林、陶晶瑩、蔡康永、潘瑋柏、伊能靜、林心如、五月天怎麼都沒發，還有人在1篇提到小S的文章下留言「大S怎麼不發」，其他中國網友見狀痛罵「你還是人嗎」、「讓她晚上發給你」、「你入土就能見到她發了」、「我不喜歡大小S，但你這麼說真的不妥」。

有中國網友冷血詢問「大S有發嗎」，旋即被其他網友痛罵。（圖擷自微博）

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