罷免二階開打！八炯曬「花蓮連署人潮」：傅崐萁大勢已去

閩南狼高喊「罷免傅崐萁」揪連署，引起眾多網友聲援。（擷取自八炯threads）

2025/03/08 18:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，「罷傅」也啟動第二階段連署。花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」特地邀請聯電創辦人曹興誠、網紅八炯、閩南狼、立委沈伯洋助講，當天收到超過1300份罷免連署書，八炯今天（8日）透露，整批來自花蓮其他鄉鎮的觀光客，前來現場聲援以及交罷免連署書，八炯不禁大嘆，「傅崐萁大勢已去」。

八炯在社群平台Threads曬出影片，他將自家開放成「罷傅」收件場所，而現場支援的閩南狼也高喊，「罷免傅崐萁！」路過民眾也一起鼓譟，八炯也驚呼，「今天一早，我們家來了一團花蓮其他鄉鎮的觀光客，來填寫罷免連署，傅崐萁大勢已去！大家多來新城村玩吧，這裡有多家支持罷免的店家」。

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影片曝光後，引起網友大讚，「花蓮人們，站出來面對惡賊，不再再息事寧人，我們忍耐的太多太多了」、「我要去花蓮玩，支持罷免店家」、「我會願意到花蓮玩！」、「守護台灣，花蓮炯加油」、「花蓮起風了，感謝八炯、閩南狼和罷團志工，推翻傅匪王朝解放花蓮！」。

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