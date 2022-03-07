台中惡火》男子不耐高溫從15公尺高墜樓 奇蹟掉在車頂傷重撿一命

袁男奇蹟式閃過一塊招牌，直接墜到車頂，雖傷重仍撿回一命。（記者許國楨攝）

2022/03/07 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區興中街7層集合式住宅昨大火造成6死6傷重大傷亡，除3名死者因已燒得焦黑難辨，無法確認身分外，其餘3名死者及6名傷者的身分陸續出爐，其中袁姓傷者訪友卻遇火警，因不耐高溫從15公尺高墜樓，竟奇蹟式閃過一塊招牌，直接墜到車頂，雖傷重仍撿回一命，堪稱不幸中大幸。

據了解，火警現場是一棟地下1層地上7樓的RC構造建物，隔成41間套房出租，昨下午2樓突起火冒出濃煙，加上頂樓加蓋產生所謂的「煙囪效應」，火勢迅速往上竄燒到各樓層瞬間成一片火海，大量濃煙直沖天際，令人怵目驚心，也讓租戶頓時逃生不及。

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一對住7樓的陳男（51歲）、余女（48歲）情侶檔因屋內濃煙密布，連同前來訪友的50歲袁姓友人，3人情急下一起爬出屋外，就直接站在6樓鐵窗外的遮雨棚上等待救援，驚悚場景讓民眾都替他們頻捏冷汗，期間袁男因受不了高溫及濃煙直接墜樓，重重撞上一輛轎車車頂再落地，現場驚叫聲連連。

另受困3樓的邱姓（51歲）及鄧姓（55歲）2位住戶，受困2樓電梯的69歲莊姓女屋主，共6名傷者陸續獲救，而此次火警的6名死者分布在3樓、5樓、7樓、8樓，其中以5樓發現死者最多有3人，另3樓浴室、7樓電梯口、8樓也各1名死者，已知身分的3名死者分別為66歲廖姓女子，她在3樓浴室被發現時已無生命跡象。

另外則是42歲葉姓男子以及43歲廖姓男子，另3人屍體焦黑難辨身分，目前僅確認陳屍8樓者為女性。

這場惡火造成重大傷亡。（記者許國楨攝）

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