台中惡火6死》包租婆堆雜物被罰26次不怕 反告環保局

莊姓女房東堆置大量雜物，環保局清潔隊強制清除，她除了碎念，還會撿回來。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/03/07 13:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市興中街大火造成6死6傷重大傷亡，外界指向莊姓包租婆屋主在大樓堆放大量資源回收等雜物釀禍，7樓建物包括2樓一整層、各樓梯間及1樓通道等處都堆滿，環保局從前年至今已裁罰26次共開罰15.6萬元，但擁有一整棟大樓的包租婆屋主卻不繳罰款，都等到強制執行才繳納，環保局也強制清除雜物包括最近3月4日共13次，還被她3次提告搶奪財物，相當可惡。

市長盧秀燕今天到中國附醫探視傷者時表示，屋主大量堆置雜物從前年至今已裁罰26次共開罰15.6萬元，但屢勸不聽、屢罰不怕，去年12月警方以違反公共安全罪嫌法辦，指莊女愛堆雜物，環保局與當地區公所經常去強制清除雜物，最近1次是3月4日才把公共空間雜物清理完，沒想到6日竟發生火警。

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屋主撿資源回收、愛堆雜物，多次被檢舉，附近民眾、里長及議員都相當頭痛，環保局長陳宏益表示，莊女在公共空間堆放雜物、影響環境衛生，依廢清法在2020年裁罰14件、去年10件，今年也2件，共裁處26件，每件都以最重罰6千元，共裁罰15萬6千元。

陳宏益說，但莊女都不繳罰款，等到送強制執行、再不繳要強制扣繳才繳納，去年及前年24件已全數移送行政執行處，執行繳款金額共11件6萬6240元，還有13件未繳。

莊女不繳罰款也不清除雜物，環保局去年至今也強制清理13次，每次動員清潔人員10餘人、費上1、2小時才能把公共區域堆積的雜物清除，3月4日就出動17人、3車5噸重的垃圾車去清理，而莊女不時在旁碎念，還會再把垃圾撿回去。

陳宏益說，針對莊女堆積大量雜物，環保局只能針對公共區域清理，包括1樓騎樓及通道等，但是樓梯間及其住處，屬於私人場域無法進入，他也說，全市像這樣會堆積雜物大多出現在透天厝，一般大樓有管理委員在管理較不會發生，此案特殊，該大樓的所有人與出租房東是同一人，市府無法進入屋內清除，但1樓的公共空間已強力清除，有時還被阻擋、提告。

興中街大樓一樓被莊姓女房東堆置大量雜物、回收物，相當髒亂。（記者蔡淑媛翻攝）

莊姓房東在大樓一樓通道堆置大量雜物、回收物，相當髒亂。（記者蔡淑媛翻攝）

環保局清潔隊幾乎每2個月就要去清理莊女在大樓堆滿的雜物。（記者蔡淑媛翻攝）

盧秀燕表示，莊女被罰20多次，屢勸不聽、屢罰不怕。（記者蔡淑媛攝）

環保局長陳宏益說明對莊女多次裁罰、開罰、清除雜物，還被提告。（記者蔡淑媛攝）

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