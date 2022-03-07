台中惡火6死》3人身分未確定 羊屍證實是女焦屍

台中興中街大火造成6死6傷，消防人員漏夜監控防死灰復燃。（記者許國楨攝）

2022/03/07 13:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨傳出6死6傷重大火警，截至目前為止，只有3名死者身分已確認，其餘3人則因已燒成焦屍無法辨識，身分仍待確認，其中一具焦屍還一度被懷疑是住戶養的羊，後來仔細比對確認是一具身材嬌小的女屍，警方今已報請檢方相驗釐清。

台中市地檢署檢察官今（7日）連夜趕赴現場，襄閱主任檢察官卓俊忠表示，已成立專案小組，首先將協助家屬完成相驗工作，接著釐清調查整起火災事故原因，對於外界質疑公共安全與人為因素也會一併列入調查；而財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會也啟動關懷機制，安排同仁與志工至台中殯儀館，陪同家屬進行相驗並提供必要協助。

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這場重大火災的火勢在昨晚6點半獲控制，消防人員逐樓搜尋是否有受困民眾，卻接連傳出惡耗，消防隊從火場3樓救出一名女子，但失去意識且無呼吸心跳，消防隊員緊送醫搶救，搶救後宣告不治，晚間8時又在5樓的房間內找到一名男子已ocha，這兩人最後仍宣告不治，身分也確認是分別66歲、42歲的廖女及葉男。

緊接著在6樓尋獲一具焦屍，其餘樓層消防員回報，在7樓找到2人，8樓也有1人，皆已失去生命徵象，由於火場搬運困難，消防員破壞鐵窗，再利用雲梯車搬運救出，其中8樓尋獲一具屍骨，一度懷疑是住戶養的羊，但後來仔細觀察發現頭骨比較像是人的形體，再從被燒得外露的臟器研判，是一具身材嬌小的女屍。

6名死者中，除了廖女、葉男以及另名43歲的廖姓死者共3人已確認身分，連同女屍及另兩具焦屍共3人，因租屋未設籍，加上已燒到無法辨識，仍需採集檢體進一步比對才能確認。

消防局火調人員今上午回火場鑑識。（記者許國楨攝）

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