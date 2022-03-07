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    台中惡火6死》舊飯店20房變41套房 都發局︰屬實將開罰

    台中惡火6死慘劇，市府都發局表示將調查違規及拆違建。（資料照）

    台中惡火6死慘劇，市府都發局表示將調查違規及拆違建。（資料照）

    2022/03/07 12:45

    頂樓違建將專案簽報加速強制拆除

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市興中街大樓大火釀6死6傷重大意外，台中市都發局長黃文彬指出，該大樓曾在1997年申請變更旅館使用，在大樓的2及5、6、7樓共有20個房間供作旅館使用，目前傳出火場有41間套房，黃文彬指出，將等火場鑑識工作結束後，依圖資進場會勘，若有違反使用將依建築法開罰；另針對頂樓違建部份，將專案簽報加速強制拆除。

    台中市觀旅局另指出，台中市興中街93號1樓、2樓-2、5樓之1、6樓之1、7樓之1及地下室建物，已在2004年1月15日取得觀旅局核發旅館業登記證，旅館名稱「印象大飯店」，但旅館在經營期間共辦理8次停業，經發局先在2019年8月15日廢止該公司登記，觀旅局後在2019年8月21日函文註銷旅館業登記證，該建物目前已非屬旅館使用，但中市府旅館業聯合稽查曾12次至該旅館稽查，查無違反發展觀光條例情事。

    黃文彬指出，興中街火警大樓1986年已領有使用執照的集合式住宅大樓，但到2004年到2019年間有申請變更做為旅館使用，也有加強大樓安全設施以符合旅館使用，依當時申請旅館使用包括2樓有2間房，5、6、7樓各有6間房，共20間房作旅館使用，昨日大火後傳出有41間套房，黃文彬說，將依圖資到現場會勘了解41間套房從何而來，若有違規使用會依照建築法73條重罰。

    此外，針對該棟大樓頂樓違建部份，黃文彬指出，2009年被查出頂違建，市府2016年曾複查列管，因當時未渉公安疑慮，違建拆除優先順序列第三軌依規排拆中，現今傳出造成6死6傷重大公安事故，將專案簽報強制拆除。

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