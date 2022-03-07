台中惡火6死》火警不尋常！專家分析死傷慘重原因

台中民宅火警，專家認為關鍵為樓梯起火溫度更高，燒得更快，搶救更難。（資料照）

2022/03/07 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中民宅昨天火警，造成6死6傷悲劇，是中市近24年來，死傷最慘重的民宅火警，消防專家林金宏認為，有一不尋常之處，就是火災警報後，為何部分住戶沒從樓梯等管道逃生，而是選擇躲到遮雨浪板上？ 他懷疑樓梯間的煙熱，已不適合逃生，樓梯間的雜物被引燃，溫度特別高，濃煙更猛烈，燒得會特別快，阻礙逃生之外，也會阻礙救災。

消防專家林金宏於現有資訊中分析，有幾個盲區請大眾留意，其一，無法逃生真的是傷亡慘重的主因？ 火災警報設備，應會在火災發生不久後，發出警報，為何還會有人躲到遮雨浪板上？

請繼續往下閱讀...

他強調，正常聽到火災警報，多數人是先查看自己家中，然後開門查看，開門查看後，如果確認是火災，樓梯間沒有煙熱，多數人會選擇從樓梯間逃生，不會選擇躲遮雨浪板，大家應該思考，這些住戶發現火災之時，是否樓梯間的煙熱已不適合逃生了？是不是樓梯間之雜物已被引燃？他懷疑當時，樓梯間可能已因堵塞與煙火而不適合逃生。

其二，樓梯間雜物燃燒，除了阻礙逃生外，也會阻礙救災，樓梯間雜物起火燃燒，是救災的高度挑戰，因為在樓梯間溫度會特別高，火勢蔓延速度會變快，消防員難以到上方樓層採取包圍戰，受困於起火層上方的人，更需要學會自保，因為獲救的時間會比想像中晚，他希望大家記住，「樓梯或走道燒起來，溫度會特別高，燒的會特別快」。

其三：為什麼屋內會灌滿濃煙？他懷疑，除了沒將房門關上，可能另有「防火區劃有問題」，等因素，依據新聞報導，火場是旅館改建的出租住宅，是否在旅館當時，防火區劃就沒有做好，導致不開門煙都會灌入房間裡面？另一原因是門本身就有問題，關門也沒有辦法阻隔濃煙。

林金宏強調，近幾年造成重大人命傷亡的火災，如城中城、防疫旅館、錢櫃KTV，無一不是濃煙蔓延所造成的，瞭解煙熱為何會如此迅速蔓延至屋內，絕對是要調查的重點。

火場現場還有大批房東撿拾的雜物。（資料照）

火場現場還有大批房東撿拾的雜物。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法