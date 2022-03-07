台中惡火6死慘劇 市府下週市議會專案報告

台中興中街7層樓住宅昨天發生大火，造成6死6傷的嚴重傷亡。（資料照）

2022/03/07 11:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中興中街大樓昨日發生大火造成6死6傷重大意外，引起各界關注，台中市議會14日將召開臨時會，民進黨台中市議會黨團上午緊急跟議長張清照建議調整專案報告內容達成共識，將興中街大火專案報告排入議程，市府下週議會臨時會須針對興中街火災提出完整的報告，並且針對老舊大樓相關法制及執行面提出改善作為，切勿讓居住在台中的民眾處在一個危險的環境；國民黨團書記長吳瓊華也指出，人命關天，促市府加速釐清肇禍原因並加強老舊城區公安安檢，保障民眾安全。

民進黨團總召江肇國表示，日前高雄城中城事件，台中市長盧秀燕曾說會更落實公安檢查及防火宣導等，更誓言要守護市民安全。但如今卻發生興中街火災的造成6死的遺憾事件，令人質疑難道市長的承諾又將跳票。

請繼續往下閱讀...

江肇國強調，發生火災是大家都不願見到的事，感謝消防、警察、及救護人員的辛勞，但後續還有許多面相必須進行檢討，包括：起火原因、救災情形、安置作為、責任歸屬，及後續的法規調整作為，市政府都應清楚說明。議員黃守達也補充，據了解該棟住戶不少為居住弱勢的民眾，市政府如何補強這部分的社會安全網漏洞也應該同步檢討，給市民一個安全、安心的居住環境。

民進黨團幹事長周永鴻呼籲市府儘速清查高密度住宅區違章情形及加速布建住警器，更要盤點危老公寓大廈並儘速輔導成立管委會，以策安全。

吳瓊華則指出，一場大火燒出6死6傷重大傷亡，人命關天，要求市府加速釐清肇禍原因，更要加速加強老城區的公安安檢，確保市民生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法