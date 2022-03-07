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    台中6死惡火大樓 市府：住戶指此次火災警報、設備正常運作

    市府強調，針對該大樓每月大約執行強制清除2次，3月4日甫公權力介入強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理。（圖：市府提供）

    市府強調，針對該大樓每月大約執行強制清除2次，3月4日甫公權力介入強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理。（圖：市府提供）

    2022/03/07 10:28

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市昨日中區興中街發生大火造成6死6傷，市政府表示，消防局去年對該大樓共進行3次消防檢查，去年9月第三度稽查由消防設備師逐項檢查消防設備申報合格，且依據住戶反映，火災發生時大樓的火災警報跟火災設備均有正常運作。

    這場昨夜發生在台中市興中街惡火，原本統計釀6死7傷，但因為其中有1位傷者未送醫，台中市消防局今天定調為6死6傷慘劇。

    對於外界指出，該棟建築物經常堆放雜物產生危險，市府說明，因為屋主有堆置雜物的往例，市府接獲檢舉後，市警局在去年12月以違反廢棄物清理法，分局以公共危險罪移送地檢署偵辦。台中市都發局另強調，該樓曾在93年到108年有申請做為旅館使用，現況目前會將圖資找出並到現場會勘，若有違規使用會依照建築法73條重罰。

    台中市昨發生6死6傷大樓惡火，台中市長盧秀燕上午將二度前往醫院探視傷者與家屬，另將趕至安置中心安撫住戶。社會局表示，今已展開救助慰問金的發放事宜，對住戶提供安置住宿與餐費，另外市長指示除了全力救災外，也要協助家屬度過難關，民政局也會協處後續喪葬事宜。

    此外，市府強調，環保局近2年已經針對該屋主裁處24件，全部移送強制執行。市府公權力針對該大樓每月大約執行強制清除2次，最近一次中區區公所與環保局於3月4日公權力介入強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理，將垃圾及資源回收物清除。

    至於該棟建築物是否為違章建築或危老，市府指出，經查該大樓領有75中工建使字第3445號使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。頂樓加蓋的部分應為違建，但初步研判，頂樓部分並非起火點， 詳細起火原因仍持續進行火災調查，檢方也在今日凌晨介入偵辦。

    都發局長黃文彬指出，興中街93號在申請建築使用時領有民國75年的使用執照，是集合住宅的大樓，在民國93年到108年有申請做為旅館使用，現況目前會將圖資找出並到現場會勘，若有違規使用會依照建築法73條重罰。

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