台中興中街大火。（資料照）

2022/03/07 08:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕悲痛！台中中區興中街昨日大樓惡火造成6死悲劇，台中市中西區藍綠議員齊關注，國民黨市議員張彥彤痛心指出，該棟房子長期以來都是附近民眾的惡夢，屋主長期囤積垃圾，他曾多次告發甚至與柳川里里長蔡翠碧均曾要求過市府單位必須以開罰的手段嚇阻屋主，無奈仍釀成大禍，質問市府「這到底是不是能夠可以避免的問題呢？」

民進黨市議員黃守達也指出，起火原因仍未確定，但因屋內長期堆放大量回收物、雜物，火勢蔓延得非常快速，很有可能因雜物的堆積，也阻礙了第一時間逃生的路線，他強調，中區的問題沈痾已久，在此呼籲盧市長，除了事後到場勘災與慰問，老舊的大樓、弱勢的住民，都需要市府更積極的介入跟關懷，「幫幫中區」。

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台中市環保局指出，興中街火災現場，住有資源回收個體戶，一樓常堆放資源回收物造成髒亂，清潔隊積極處理，近一年開立11幾次罰單，其中9件已移送強制執行，另外2件催繳中。另外此個案每月大約執行強制清除2次，中西區隊最近一次於3月4日才完成一樓及公共區域代履行強制清除，將垃圾及資源回收物清除。

包括張彥彤與黃守達均對大樓6死惡火表達哀痛，張彥彤在臉書沈痛指出，興中街失火的該棟房子長期以來都是附近民眾的惡夢，屋主長期囤積垃圾，雖然身為民代不該去檢舉民眾，但屋主的誇張行為已經造成鄰居的恐懼，因此他曾多次向市府多個單位告發，而環保局進行強制清運後續並無顯著成效；他與柳川里里長蔡翠碧再要求過市府單位必須以開罰的手段嚇阻屋主，奈何屋主面對市府總是屢屢哀求，如今釀成大禍。

他指出，公務單位應該好好面對現實考慮清楚，舊市區許多集合式住宅在尚未都更完成之前都存在相當大的危機，未來是否依舊永遠情理法處理事情。

黃守達也指出，昨日傍晚他到現場了解時，得知起火大樓為出租隔間套房，許多都是沒有戶籍的住民，第一時間也難以從戶政系統掌握住客資料，起火原因仍未確定，但因屋內長期堆放大量回收物、雜物，火勢蔓延得非常快速。很有可能因雜物的堆積，也阻礙了第一時間逃生的路線。

黃守達指出，去年10月他曾在議事堂提出市府應擴大編列預算，並放寬住警器補助門檻，補助一戶一只住警器的訴求，為的就是透過補助，推廣裝設住警器的重要性，讓發生意外時，民眾可以提早偵知火災的發生，爭取逃生的機會，因此市府動支了二備金1千萬元增購住警器，自今年1月27日開始執行補助尚未申請過的民眾一戶一只住警器，但住警器也僅是防災的一環而已。

黃守達說，中區的問題沈痾已久，呼籲盧市長除了事後到場勘災與慰問，老舊的大樓、弱勢的住民，都需要市府更積極的介入跟關懷。廣設社會住宅、公辦都更、補助危老建築改善，都是市政府應該認真思考的課題，尤其區黯淡與沒落，隨之而來的極可能是嚴重的社會安全問題，請盧市長重視中區，幫幫中區。

悲痛！台中6死惡火，藍綠議員質疑長期囤積垃圾陳案未解。（圖：擷自黃守達臉書）

悲痛！台中6死惡火，藍綠議員質疑長期囤積垃圾陳案未解。（圖：擷取張彥彤臉書）

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