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    首頁　>　社會

    台中近24年最慘！興中街住宅大火6死 消防人員持續清理火場

    中市今天的民宅火警，已有6人死亡、7人受傷，是近20多年來，中市死傷最嚴重的民宅火警。（民眾提供）

    中市今天的民宅火警，已有6人死亡、7人受傷，是近20多年來，中市死傷最嚴重的民宅火警。（民眾提供）

    2022/03/06 22:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區興中街一棟7層住宅今天（6日）下午起火，消防人員撲滅火勢後清理火場，至深夜10點已知有6人死亡、7人受傷，死傷共13人，直逼2011年3月6日凌晨造成9死13傷的阿拉夜店大火（傑克丹尼夜店），如果只比較民宅（非營業場所）火警，這次死傷人數是近24年來最嚴重，僅次於1998年4月5日清明節水湳市場民宅失火12死。

    台中市歷來死傷最嚴重的火災是1995年2月15日晚間的衛爾康餐廳大火，共造成64人死亡，至少11人受傷，不但是台中市史上最嚴重的火災，也是台灣史上單一建築物死亡人數最多的火警，事後台中市長林柏榕還被監院彈劾、停職半年；事隔16年，2011年前市長胡志強時代，阿拉夜店的男舞者表演「火舞秀」，隔音棉引燃導致大火，造成9死13傷慘劇，事後中央與台中市政府都頒佈法令，從此禁止室內明火表演。

    上述都是營業場所火警，民宅部分，死傷最嚴重的是1998年清明節水湳市場內一棟民宅失火，其中還有一名孕婦遇難，造成12人13條命殞落；今天中興路大火已知6死7傷，是近24年來，台中市死傷人數最多、最嚴重的民宅火警。

    台中市中區興中街住宅火警，已知有6人死亡。（民眾提供）

    台中市中區興中街住宅火警，已知有6人死亡。（民眾提供）

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