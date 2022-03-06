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    首頁　>　社會

    台中住宅大火1住戶墜樓摔在機車上 1婦人無生命跡象

    台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅今下午4點30分左右傳出火警，雲梯車救下一對男女緊急送醫。（民眾提供，本報合成）

    台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅今下午4點30分左右傳出火警，雲梯車救下一對男女緊急送醫。（民眾提供，本報合成）

    2022/03/06 19:48

    首次上稿 18:49
    更新時間 19:48

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅下午4點多發生火警，數人送醫，警消到場發現有3人站在6樓遮雨棚上，其中一名男子墜樓受傷，墜落時摔在一輛機車上，顏面多處撕裂傷，送中國醫藥大學附設醫院救治，正在進一步檢查確認是否有其他傷勢。另稍早澄清醫院平等院區收治一名婦人，在火災現場已無生命跡象，仍在搶救中，身上沒有證明文件、尚無法得知身分。

    墜樓的50多歲男子送到中國附醫時意識清醒，患者描述跳下去時摔在機車上，初步檢傷發現四肢還可以活動，但顏面多處撕裂傷，目前正在進一步檢查確認是否有其他內出血或吸入性嗆傷等症狀，稍後還有一名50歲男子及一名47歲女子送到中國附醫，皆輕微吸入性嗆傷，無外傷、無生命危險。

    此外，另3名傷者送澄清醫院平等院區，50歲邱姓男子雙手手指有多處撕裂傷，頭髮灼傷以及嗆傷，血氧偏低，給予全罩式氧氣治療後，血氧穩定98%，目前進行傷口縫合；54歲鄧姓男子右手及右膝有擦傷，輕微嗆傷，狀況穩定；69歲莊姓婦人被困電梯吸入濃煙，意識清楚、無外傷，因害怕全身發抖盜汗，由急診醫師診治中。

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