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    台中住宅大火！6人送醫無大礙 火場尋獲1人已ohca

    台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅今下午4點30分左右傳出火警，雲梯車救下一對男女緊急送醫。（民眾提供，本報合成）

    台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅今下午4點30分左右傳出火警，雲梯車救下一對男女緊急送醫。（民眾提供，本報合成）

    2022/03/06 19:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅今天（6四）下午4點30分左右傳出火警，現場火勢夾雜大量濃煙竄天，傳出多人受困，還有情侶站在鐵窗外的遮雨棚上待援，期間一名受困民眾因受不了高溫墜樓，消防局獲報搶救，目前6人送醫幸無生命危險，但稍早火場中又搜尋到一名女性，已無生跡象搶救中。

    這場火警來得緊急，現場令人怵目驚心，一對住7樓的情侶因屋內煙密布，乾脆爬出大樓外，就直接站在鐵窗外的遮雨棚上等待救援，驚悚場景讓民眾都替他們頻捏冷汗，消防局緊急派遣中區分隊、中港分隊、信義分隊、北屯分隊、大誠分隊等單位消防車（含救護車）共22輛85人趕往馳援。

    期間一度傳出有雲梯車卡住，又緊急調派另一雲梯車救援，情侶獲救後緊急送醫，此外，整棟樓除內部不斷悶燒，更是冒出陣陣濃濃黑煙，頂樓有民眾不斷揮衣求救，還有一位站在6樓鐵窗外的受困男子，因受不了高溫及濃煙直接墜樓，現場驚叫聲連連。

    另警方也在3樓救出受困的二位住戶，而也住在3樓的莊姓屋主也受困電梯中獲救，共6人分送送中國醫藥大學附設醫院及平等澄清醫院，所幸均無生命危險，但消防人員控制火勢逐樓搜尋是否有受困民眾，稍早在3樓發現一名身分待查的女性住戶，但已無生命跡象送醫搶救中。

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