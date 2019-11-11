獨家》「幽靈船」傳說再起 中市東協廣場週遭飯店瞬掉3成訂房

台中市東協廣場上週傳出火警。（民眾提供）

2019-11-11 12:56:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東協廣場上週傳出火警，雖然火勢迅速撲滅未傳傷亡，但因前身是「第一廣場」，頓時讓20多年前曾喧囂一時的「幽靈船傳說」再度被網友提起熱議，連帶讓週遭飯店的訂房率因此瞬間受到影響，一名業者透露，很多民眾打電話取消訂房，業績起碼掉了3成，實在令人始料未及也很無奈。

這起火警發生在本月5日上午，台中市中區東協廣場突然冒出陣陣濃煙，消防局獲報立即出動7個分隊近百名消防隊員趕往搶救，消防人員抵達現場後發現濃煙不斷從大樓地下室冒出，立即進行排煙並佈置水線滅火，同時確認有無人員受困，所幸火勢在1小時內撲滅，未傳出人員傷亡。

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只是東協廣場舊稱第一廣場，這起火警竟讓台中人恐懼了好多年的都市恐怖傳說再度被提起，原來是民國95年間，台中市知名的「衛爾康」西餐廳發生大火，造成64死慘案，之後就開始有「幽靈船」的傳言，當時坊間繪聲繪影，有人宣稱曾在「第一廣場」上空看到疑似承載送著亡靈的幽靈船，而幽靈船必須載滿100人才會離開的傳言。

因此東協廣場當天發生火警後，馬上在網路引起熱議，有網友說，「等了20多年的幽靈船到了嗎？」也有網友說，「燃起台中人24年前恐懼」等，沒想到連同廣場週遭的飯店竟也無端遭波及，訂房率瞬間受到影響，一名業者說，最近一週來，很多民眾因對火警存有恐懼感，還有民眾因幽靈船傳說退訂，業者起碼掉了3成以上。

只是20多年的都市傳說，卻因這起火警的發生讓飯店業者無端中槍，實在令人始料未及，更是感到無奈，業者說，畢竟現在公安消防等檢查相較以往嚴格甚多，籲請民眾不必驚慌。

陣陣濃煙從地下一樓不斷竄出。（民眾提供）

消防人員趕往搶救，幸未傳人員傷亡。（民眾提供）

消防人員趕往搶救，幸未傳人員傷亡。（民眾提供）

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