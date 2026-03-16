年底選舉政治攻防壓力大 行政院最快3月底放行新興計畫

據了解，由於今年面臨地方選舉，行政團隊如不執行新興計畫，在日後相關議題的攻防上，恐面臨極大壓力，因此行政院將行文各部會先行動支新興計畫。（資料照）

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，6日卻又在立法院院會通過同意先行動支其中38項新興計畫、718億元預算，據了解，由於今年面臨地方選舉，行政團隊如不執行，在日後相關議題的攻防上，恐面臨極大壓力，府院高層已決策，在總預算持續卡關下，行政院將行文各部會先行動支新興計畫。

立法院藍白黨團6日以人數優勢，二讀通過TPASS、生育給付每胎補助到10萬元、治水防洪等718億元新興計畫先行動支案，相關函文已於上週送抵行政院。據指出，高層對此開會討論，決定讓各部會先行動支，因此主計總處已把動支的公文簽報行政院，待院長卓榮泰確認批准後，就會行文到各部會，最快這個月就會開始執行38項新興計畫。

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知情人士解釋，TPASS關係到百萬通勤族，由於之前編列在特別預算，今年改由公務預算撥款，屬於新興計畫，各縣市的TPASS預算平均一半是中央補助、一半是地方政府自行支應，而地方政府每3個月向中央請款，這個月底就面臨到撥補助款的問題，「如果中央不給動支這筆錢，地方勢必抗議，最後執政團隊會被怪罪」。

知情人士也說，新興計畫另有攸關少子化的生育給付，每胎補助到10萬元，關係到民眾荷包；而颱風季節也即將到來，治水防洪沒做好，造成嚴重災情，恐怕後果更嚴重。今年是選舉年，面臨選戰的議題攻防，「如果不動支的話，議題攻防上會講輸人家」。

不過，行政院之前對於藍白提出新興預算時稱，「此為史無前例」，且暫時同意動支不符「憲法」與「預算法」規定。對此，相關人士解釋，所謂違法，是指違反「預算法」第51條規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決通過並公布；至於「憲法」也規定審議預算必須經過三讀程序。

但他也指出，「預算法」第54條規定，新興資本支出及新增計畫，須待年度預算完成審議程序後始得動支，但經立法院同意者，不在此限。而審計部表示，預算法裡規定，如果有還沒完成審議、但經立法院先行同意動支的，是可以執行的，所以718億元預算，希望能加強執行。

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