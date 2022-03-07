台中惡火6死7傷 火場7層大樓不用公安申報

台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅今下午4點30分失火，雲梯車救下一對男女緊急送醫。（民眾提供，本報合成）

2022/03/07 00:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中區興中街一棟7層的集合式住宅今天下午發生火警，已造成6死7傷慘案，重大傷亡被外界認為簡直是「城中城」翻版，且傳出7層樓隔出41間分租套房，對此，台中市都發局長黃文彬回應，該棟建物屋齡36年，為集合住宅，登記8戶使用，曾在2009年查報有頂樓加蓋而列管，是私人產權的民宅，其他樓層是否分隔改建為套房，未獲檢舉無法徑自清查，待7日將派員了解，依圖資釐清是否違法。

黃文彬表示，該大樓為私人產權的7層樓民宅，未設管理委員會，也不須公安申報，對於外界疑慮是否改隔間成分租套房，明天（7日）將依圖資派員了解釐清，一旦違法分隔改建，將違反建築法。

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黃文彬指出，依法集合式住宅，一戶如果分隔成6間房，或是一戶放置10床以上，則是為公眾使用，在消防、公共類別等使用規定則不同，是否非法分隔改建，市府會進一步釐清。

黃文彬也說，該集合住宅未設管理委員會，也不須公安申報，過去15樓以上的集合住宅類建築物必須公安申報，去年高雄城中城火災後，則規定8樓以上必須申報，但該建物為7樓也不須申報。

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