台中惡火6死 里長：女屋主撿資源回收物品 堆滿樓梯間、騎樓

台中興中街大火造成嚴重死傷，柳川里長蔡翠碧說，莊姓女屋主喜歡撿資源回收，幸好上週五環保局剛載走3車，否則災情恐更嚴重。（記者陳建志攝）

2022/03/07 08:43

［記者陳建志／台中報導］台中興中街一棟7層樓住宅，昨天下午發生大火，造成6死6傷的嚴重傷亡，第一時間趕到現場的柳川里長蔡翠碧心有餘悸的說，親眼看到1位民眾墜樓，並說該棟大樓為莊姓女屋主所有，隔成3、40間出租，平時喜歡撿資源回收，包括1樓騎樓還有樓梯間全都堆滿回收物，並說火災前2天環保局才剛來載走3車的資源回收物品，否則火勢恐更大。

台中中區興中街的7層樓住宅，昨天下午發生大火，因裡面住滿房客，消防人員在晚間6點半火勢控制後，開始逐層清理火場，共發現6名沒有呼吸心跳的民眾，經送醫確認6人都死亡。

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里長驚恐目睹1名男子墜樓

第一時間趕到現場的中區柳川里長蔡翠碧說，昨天下午接近4點半接獲火警消息，抵達現場時發現整棟樓濃煙密布，1樓和4樓都竄出火光，當時有3位民眾驚險站在6樓遮雨棚上，沒多久其中1名男子墜樓，大家全都嚇了一跳。

蔡翠碧說，該棟樓之前曾經營過賓館，後來轉手後整修，莊姓女屋主才將整棟樓買下來，是第三手，並說裡面隔了約3、40間的套房出租，出入的房客複雜；並說女屋主昨天後來從電梯被救出來，當時意識清楚還能自己走。

里長：資源回收品堆滿樓梯間、騎樓 附近雜亂、惡臭

蔡翠碧表示，莊姓女屋主很喜歡撿資源回收物品，整棟樓的樓梯間、1樓騎樓幾乎都堆滿資源回收品，經常造成附近環境雜亂臭氣沖天，幾乎每星期環保都會來清，並說幸好上週五環保局才來強制載走3車的資源回收物品，「不然災情恐更嚴重」。

台中興中街7層樓住宅昨天發生大火，當時4樓房間全都陷入火海。（記者陳建志翻攝）

台中興中街7層樓住宅昨天發生大火，造成6死6傷的嚴重傷亡。（記者陳建志攝）

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