台中6死惡火如城中城翻版／偷情飯店改41套房 堆雜物阻逃生

建物內明顯看到火勢迅速竄燒到各樓情侶獲救 大火竄燒 層。 （民眾提供） 情侶站在鐵窗外，被雲梯車救下送醫。 （民眾提供） 消防人員運出命喪火場的死者遺體。（記者陳建志攝）

2022/03/07 05:30

〔記者許國楨、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市傳出六死七傷的重大火災，據了解，房東在大樓樓梯間堆積大量回收雜物，加上頂樓加蓋四周又以鐵皮圍住，甚至傳出隔四十一間套房等情況，導致火災來的又急又快，竄燒迅速，造成住戶逃生困難，進而釀成重大傷亡，宛如高雄城中城翻版，目前市府資料並無查到違法情況，只有既成頂樓違建，是否有相關違法等情況，市府今天要再全面清查，但消防局初步朝向將女屋主依過失致死罪調查法辦。

朝將女屋主依過失致死罪法辦

中市消防局初步調查，該七層樓的樓梯間，全部堆滿房東撿拾回來的資源回收物，房東甚至不出租二樓，將二樓空間全部用來堆置回收雜物，導致火勢一發不可收拾，又影響居民逃生，是這場火警導致重大傷亡的關鍵原因。

請繼續往下閱讀...

消防局︰7層樓樓梯間堆滿房東回收物

據了解，該棟大樓原先是飯店，是地下一層地上七層樓的RC構造建物，過去曾被稱做「偷情飯店」，後來改成出租套房，每間套房出租價格落在五千到七千元不等，當地柳川里長蔡翠碧氣憤表示，莊姓女房東常常在外撿資源回收，雜物就堆放在一樓，該棟大樓被隔成四十一間出租套房，房東長期在樓梯間堆積回收物，屢勸不聽，造成逃生困難。

也有目擊者說，火警發生前，曾看到一樓冒出火光；警方表示，近期（四日）也有接獲市府清潔隊公文，配合到該棟大樓執行公權力，將房東堆置的大批雜物清出，且該棟大樓有經常性巡邏，尚無發現閒雜人等分子進出。

據了解，該大樓昨下午三樓突起火冒出濃煙，加上頂樓加蓋及周遭被鐵皮圍住，可能因此產生「煙囪效應」，火勢迅速往上竄燒到各樓層，瞬間成一片火海。

頂樓加蓋鐵皮圍住 產生煙囪效應

市府表示，該大樓領有七五中工建使字第三四四五號使用執照，為地下一層、地上七層合法建物，用途為集合住宅，也涉有違建，都發局於二○○九年四月二日曾查報屋頂一層違建在案，屬既存違建，而針對外界傳出該棟曾被稱為偷情飯店，後來改成出租套房，七層樓隔出四十一間，市府回應，觀旅局未曾接獲民眾檢舉，中區興中街九十三號經營日租套房，從二○一七年至二○二一年期間，亦無裁罰紀錄。

由於這起火警造成重大傷亡，市長盧秀燕晚間到場關心災情並到醫院探視傷者，盧秀燕表示，這起火警造成多人傷亡，還有二十九名住戶無家可歸，目前由區公所協調飯店安置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法