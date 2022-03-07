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    台中惡火 奪走6命

    一對住七樓的情侶檔站在鐵窗外的遮雨棚待援，被消防雲梯車救下。（圖：民眾提供）

    一對住七樓的情侶檔站在鐵窗外的遮雨棚待援，被消防雲梯車救下。（圖：民眾提供）

    2022/03/07 05:30

    〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市中區興中街一棟七層集合式住宅昨火警，火勢夾雜大量濃煙竄天，傳出多人受困，還有情侶站在遮雨棚待援，期間一名受困住戶受不了高溫墜樓，目擊民眾驚叫聲連連，現場令人怵目驚心；台中市消防局陸續救出七名傷者，火勢控制後逐層搜索，共有六人死亡，這起火警應是台中市近二十年來住宅大樓死傷率最高案例。

    七層樓集合住宅 火苗濃煙竄

    據了解，現場是地下一層、地上七樓RC構造建物，二樓以上隔成套房出租，昨下午三樓突起火冒濃煙，加上頂樓加蓋形成「煙囪效應」，火勢往上竄燒，各樓層瞬間成火海，大量濃煙直沖天際，住戶頓時逃生不及。

    情侶檔站遮雨棚 雲梯車救下

    一對住七樓的情侶檔站在鐵窗外的遮雨棚待援，消防雲梯車救下情侶，此外，頂樓有民眾不斷揮衣求救，一名站在六樓鐵窗外男子受不了高溫及濃煙墜樓，撞上轎車車頂。另包括住一樓的六十九歲莊姓女屋主受困三樓電梯，消防人員共救出七人，有六人送醫，都暫無生命危險。

    昨晚六點半火勢獲控制，消防人員逐樓搜尋，三樓一女、五樓一男、六樓一焦屍、七樓兩人、八樓違建一人，共有六人死亡。

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