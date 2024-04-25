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4/25 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、台南

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/04/25 22:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月25日開獎的第113000100期今彩539頭獎頭獎開出2注，由台南市永康區東橋里東橋一路111號1樓「迎東橋彩券行」、新北市新店區中興路三段1號「大偉投注站」開出；第113000034期威力彩頭獎摃龜。

第113000034期威力彩中獎號碼為「第一區：03、20、31、34、36、37。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共22注中獎，每注可得2萬元；伍獎共152注中獎，每注可得4000元；陸獎共1021注中獎，每注可得800元；柒獎共1987注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1367注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4910注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7591注中獎，每注可得100元。

第113000100期今彩539中獎號碼為「16、20、21、22、25」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共5402注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1087注中獎，每注可得50元。

第113000100期39樂合彩中獎號碼為「16、20、21、22、25」，四合共3注中獎，可得21萬2500元；三合共283注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8412注中獎，每注可得1125元。

第113000100期3星彩中獎號碼為「252」，壹獎共95注中獎，每注可得5000元。

第113000100期4星彩中獎號碼為「6236」，壹獎共25注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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