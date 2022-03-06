台中惡火6死7傷！舊飯店改建塞41間套房 疑雜物阻逃生

中市今天的民宅火警，已有6人死亡、7人受傷，是近20多年來，中市死傷最嚴重的民宅火警。（民眾提供）

2022/03/06 23:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市傳出6死7傷的重大火災，宛如高雄城中城大火翻版，有一說是房東在大樓樓梯間堆積大量回收雜物，加上頂樓加蓋四週又以鐵皮圍住，導致火災來的又急又快，竄燒迅速，造成住戶逃生困難，進而釀成重大傷亡。

由於這起火警造成重大傷亡，又被指控大樓梯間推置雜物影響逃生跟救災，台中市長盧秀燕晚間也趕抵火場關心，在接受媒體訪問時表示，這起火警造成重大死傷，就連莊姓女房東本身也燒傷送醫，還有29名住戶無家可歸，目前由區公所協調飯店來安置。

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據了解，該棟大樓原先是飯店，是地下1層地上7樓的RC構造建物，過去曾被稱做「偷情飯店」，後來改成出租套房，每間套房出租價格落在5千到7千元不等，當地柳川里長蔡翠碧氣憤表示，莊姓女房東常常在外撿資源回收，雜物就堆放在一樓，該棟大樓被隔成41間出租套房，房東長期在樓梯間堆積回收物，屢勸不聽，造成逃生困難。

也有目擊者說，火警發生前，曾看到一樓冒出火光；警方對此表示，近期（4日）也有接獲市府清潔隊公文，配合到該棟大樓執行公權力，將房東堆置的大批雜物清運離開，且該棟大樓有經常性巡邏，尚無發現閒雜人等份子進出。

據了解，該大樓今天下午3樓突起火冒出濃煙，加上頂樓加蓋及週遭被以鐵皮圍住，可能因此產生所謂的「煙囪效應」，火勢迅速往上竄燒到各樓層瞬間成一片火海，大量濃煙直沖天際，除令人怵目驚心，這場火警來得緊急，也讓住戶頓時逃生不及。

搜索行動一直持續到夜間。（記者許國楨攝）

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