財神爺還沒來！4/11 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/04/11 22:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月11日開獎的第113000088期今彩539頭獎、第113000030期威力彩頭獎均摃龜。

第113000030期威力彩中獎號碼為「第一區：11、12、14、25、30、36。第二區：03」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共210注中獎，每注可得4000元；陸獎共1507注中獎，每注可得800元；柒獎共3259注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8405注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1449注中獎，每注可得100元；普獎共4萬995注中獎，每注可得100元。

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第113000088期今彩539中獎號碼為「13、15、18、19、33」，頭獎摃龜；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎共7020注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4773注中獎，每注可得50元。

第113000088期39樂合彩中獎號碼為「13、15、18、19、33」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2687注中獎，每注可得1125元。

第113000088期3星彩中獎號碼為「303」，壹獎共699注中獎，每注可得5000元。

第113000088期4星彩中獎號碼為「1557」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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