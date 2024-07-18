7/18 威力彩頭獎摃龜 今彩539開4注在新北、桃園、屏東

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/07/18 22:22

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月18日開獎的第113000058期威力彩頭獎摃龜；第113000172期今彩539頭獎共開出4注，分別由新北市板橋區南門街44號1樓「

金得億彩券行」、屏東縣屏東市新生里復興南路一段378號「好運源來彩券行」、

請繼續往下閱讀...

桃園市龜山區文化里復興三路37號1樓「阿億國彩券行」以及桃園市中壢區自信里永福路959號1樓「神來富企業社」開出。

第113000058期威力彩中獎號碼為「第一區：08、12、19、23、28、31。第二區：05」，頭獎與貳獎皆摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共43注中獎，每注可得2萬元；伍獎共256注中獎，每注可得4000元；陸獎共1623注中獎，每注可得800元；柒獎共2979注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6107注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1996注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5092注中獎，每注可得100元。

第113000172期今彩539中獎號碼為「05、17、24、33、34」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5962注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3374注中獎，每注可得50元。

第113000172期39樂合彩中獎號碼為「05、17、24、33、34」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共210注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8183注中獎，每注可得1125元。

第113000172期3星彩中獎號碼為「001」，壹獎共32注中獎，每注可得5000元。

第113000172期4星彩中獎號碼為「0556」，壹獎共763注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法