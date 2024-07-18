延燒10棟民宅！彰化市惡火白天燒到深夜 64勇消精疲力盡

彰化市10間民宅火災，從白天燒到晚上，直到今夜10點30分仍在殘火處理，消防員相當辛苦。（消防局提供）

2024/07/18 22:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市長安街1棟透天厝民宅今天下午1點49分發生大火，火勢迅速蔓延到光復路民宅，長安街民宅一家四代5口匆忙逃生，消防局據報共派出64名消防員搶救，火勢相當猛烈，共造成10間民宅起火燃燒，其中7間還是有百年歷史的老旅館，所幸無人傷亡，直到今夜10點30分仍在進行殘火處理，消防員都精疲力盡，相當辛苦。

彰化縣消防局下午1點49分接獲報案指出，彰化市長安街1棟4樓透天厝起火燃燒，火勢並迅速蔓延至隔壁的光復路民宅，並一路延燒；消防局派出第一大隊、彰化、東區、花壇、鹿港、線西等消防分隊共64名消防員、30輛消防車趕往現場搶救。

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消防人員從白天搶救到傍晚5點半終於將火勢控制，晚間6點17分將火勢撲滅，消防局用空拍機發現，光復路上的連棟街屋屋頂鐵皮建物幾乎燒塌，不過由於仍不斷冒煙，消防員仍輪番上陣持續噴水殘火處理，直到深夜10點半還在處理中，消防員都精疲力盡。

縣長王惠美前往關心之外，附近85度C老闆娘高娟娟也帶著66杯飲料請消防員慰勞他們的辛苦；阿璋肉圓業者也帶著肉圓前來慰勞消防員辛勞。

彰化市10間民宅火災從白天燒到晚上，直到今夜10點30分仍在殘火處理，消防員站在雲梯車上灌救相當辛苦。（消防局提供）

彰化市10間民宅火災，從白天燒到晚上，消防員相當辛苦。（縣府提供）

彰化市10間民宅火災，從白天燒到晚上，消防員輪番上陣搶救相當辛苦。（縣府提供）

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