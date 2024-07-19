恐嚇廢土業者 每日收保護費 麥寮鄉代主席黑吃黑 機場落網

麥寮鄉代主席韓青山涉嫌以暴力向土尾業者收保護費。（讀者提供）

2024/07/19 05:30

〔記者張瑞楨、李文德／綜合報導〕雲林地檢署查緝不肖土尾（廢土）業者，涉以「北車南運」手法濫倒廢棄物破壞國土案，赫然發現竟有一個黑吃黑集團專門鎖定這些業者恐嚇勒索，進而破獲雲林縣無黨籍麥寮鄉代表會主席韓青山，涉夥同八名小弟向至少五家業者每日強收保護費，每月「洗路」不法所得近百萬元。檢警於本月十六日趕往桃園機場攔捕正要出國的韓青山，訊後聲押韓男等四人，雲林地院僅裁准兩名核心小弟羈押禁見，韓男獲廿萬元交保。

韓青山組暴力集團 月收近百萬

雲檢不滿裁定結果，主任檢察官朱啟仁強調，五十六歲韓男不但指揮及參與犯罪組織罪嫌重大，並有串證、逃亡之虞，法院的裁定失當，將提抗告；另六名小弟分獲五萬至五十萬元不等交保。

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雲林地署檢與刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打）追查，韓男率眾組成暴力集團，憑恃在地勢力與影響力，企圖整合麥寮地區的土尾業者，利用違法回填廢土業者擔心被查獲的心態，涉以把風、洗路之名，要求業者按日支付照水費（把風保護之意）六千元至九千元不等，每家業者月付超過十五萬元，不配合就威脅向執法機關檢舉或暴力恐嚇，甚至率人包圍土尾場。

指揮犯罪卻獲交保 雲檢將抗告

檢警拘提韓男與其手下小弟共九人，查扣台幣、美金總值約台幣三四六萬元，保時捷等名車三輛，以及毒品、空氣槍、六十顆長槍子彈與彈匣、防彈衣等物，依組織犯罪、槍砲、恐嚇危害安全與恐嚇取財等罪偵辦。

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