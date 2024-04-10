為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

4/10 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落新北、台中

今晚（4月10日）開獎的第113000087期今彩539頭獎開出2注，獎落新北、台中。（台彩提供；本報合成）

今晚（4月10日）開獎的第113000087期今彩539頭獎開出2注，獎落新北、台中。（台彩提供；本報合成）

2024/04/10 22:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月10日）開獎的第113000087期今彩539頭獎開出2注，由新北市淡水區中正路174號1樓的「財億萬來商店」及台中市大里區瑞城里成功路558號1樓的「獎樂多彩券行」開出。

第113000087期今彩539中獎號碼為「02、03、21、26、30」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6705注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8925注中獎，每注可得50元。

第113000087期39樂合彩中獎號碼為「02、03、21、26、30」，四合2注中獎，每注21萬2500元；三合共135注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6831注中獎，每注可得1125元。

第113000087期3星彩中獎號碼為「695」，壹獎共56注中獎，每注可得5000元。

第113000087期4星彩中獎號碼為「3368」，壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
4/9 財神到！大樂透1.8億頭獎新竹1注獨得 今彩539頭獎落台南
2024/04/09 22:16

4/9 財神到！大樂透1.8億頭獎新竹1注獨得 今彩539頭獎落台南
最新1期大樂透頭彩1.83億元獨落關西！發發發彩券行今天一早驚喜燃炮慶賀
2024/04/10 10:22

最新1期大樂透頭彩1.83億元獨落關西！發發發彩券行今天一早驚喜燃炮慶賀

徜徉De Beers 非凡創藝之旅
一夜致富看今晚！4/9 大樂透、今彩539開獎囉
2024/04/09 20:53

一夜致富看今晚！4/9 大樂透、今彩539開獎囉
4/10 今彩539、39樂合彩開獎啦！
2024/04/10 20:47

4/10 今彩539、39樂合彩開獎啦！

業界最大置物空間 SYM 4MICA潮實用
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播