4/10 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落新北、台中

今晚（4月10日）開獎的第113000087期今彩539頭獎開出2注，獎落新北、台中。（台彩提供；本報合成）

2024/04/10 22:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月10日）開獎的第113000087期今彩539頭獎開出2注，由新北市淡水區中正路174號1樓的「財億萬來商店」及台中市大里區瑞城里成功路558號1樓的「獎樂多彩券行」開出。

第113000087期今彩539中獎號碼為「02、03、21、26、30」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6705注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8925注中獎，每注可得50元。

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第113000087期39樂合彩中獎號碼為「02、03、21、26、30」，四合2注中獎，每注21萬2500元；三合共135注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6831注中獎，每注可得1125元。

第113000087期3星彩中獎號碼為「695」，壹獎共56注中獎，每注可得5000元。

第113000087期4星彩中獎號碼為「3368」，壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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