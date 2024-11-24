雲林無業啃老男涉毆母頭部致死 確定收押

40歲張男疑因向母索財未果毆打母親導致死亡，雲林地檢署檢察官訊後向雲林地方法院聲請羈押。（記者李文德攝）

2024/11/24 22:21

首次上稿 19:35

更新時間 22:21（聲押獲准）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉昨下午40歲張男疑向58歲蔡母索取金錢不成，氣憤毆打母親頭部，導致蔡婦身體不適，騎車返家途中昏厥送醫後不治。警方循線逮捕張男，依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌移送法辦；張男胞弟氣憤地說「要法律好好制裁哥哥」。雲林地檢署表示，詳細死原仍待後續調查，訊後，認張嫌所犯5年以上有期徒刑之重罪，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

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鄰居指出涉案的張男無業，整日遊手好閒，有菸、檳榔需求，就會去媽媽自營的檳榔攤索要。時而聽到母子倆疑似因金錢問題大吵。

鄰居表示，昨天下午看見蔡婦遭毆後，因身體狀況不適欲從檳榔攤騎車回200公尺外住宅，想不到才騎50公尺，正停等紅綠燈時，先是蹲下後倒臥在地，緊急叫救護車搶救仍不治，令人惋惜。

檢方調查，張男疑似懷疑蔡母偷竊其財物，與她爭執後徒手毆打媽媽頭部，就送醫後仍身亡。今下午經檢察官訊問後，認為張涉有刑法第280條、刑第277條第2項、第1項之傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認其有串證、滅證及逃亡之虞，向雲林地方法聲請羈押獲准。此案屬於國民法官案件，後續將由國民法官團隊協同偵辦。

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