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    徐巧芯慘了！ TVBS民調揭松信選民破6成願投票 57％同意罷免！

    徐巧芯面臨罷免危機。（資料照）

    徐巧芯面臨罷免危機。（資料照）

    2025/03/18 19:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，原先外界評估罷免難度相當高的松信立委徐巧芯，隨著藍營黨團總召傅崐萁等人不斷為自家陣營添柴火，過去被認為是深藍票倉的北市第三選區局勢大逆轉！《TVBS》今天（18日）公布最新民調顯示，徐巧芯罷免案中，若第二階段連署通過，有高達61%民眾會投票，且其中57%表示會投同意罷免！

    根據現行公職人員選舉罷免法，一階連署提議通過後，二階連署需達選舉區的選舉人總數10%才能過關。第三階段投票，若同意票數多於不同意票數，且同意票數達選舉區的選舉人總數25%以上，罷免案通過。

    根據TVBS民調中心今天發布的民調，針對徐巧芯罷免案，目前有85%的松山、信義區民眾知道有人發起罷免立委徐巧芯的連署，當中有34%民眾表示會參與連署，高於二階連署過關門檻。若順利成案，則有61%（42%一定會，19%可能會）的民眾會去投票，另外有3%民眾不一定。在有投票意願的民眾中（包括3%不一定，即64%），有57%表示會投同意罷免。

    該民調進一步指出，有投票意願的民眾中，同意罷免徐巧芯的比例都在五成以上，其中20至29歲及40至49歲這2個年齡區段，有高達七成以上同意罷免。而去年大選投給徐巧芯的民眾，不同意罷免的有78%，同意罷免的有22%。

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