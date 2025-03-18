TVBS民調松信選民57％同意罷免！徐巧芯揭1原因

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/03/18 21:15

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徐巧芯慘了！ TVBS民調揭松信選民破6成願投票 57％同意罷免！

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《TVBS》今天（18日）公布最新民調顯示，國民黨松信立委徐巧芯罷免案若成案，有61%民眾願意投票，當中高達57%表示會投同意罷免。對此，徐巧芯晚間做出回應，宣稱這是因為反罷免的民眾「不知道要投票」。

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根據TVBS民調中心今天發布的民調，針對徐巧芯罷免案，目前有85%的松山、信義區民眾知道有人發起罷免立委徐巧芯的連署，當中有34%民眾表示會參與連署，高於二階連署過關門檻。若順利成案，則有61%（42%一定會，19%可能會）的民眾會去投票，另外有3%民眾不一定。在有投票意願的民眾中（包括3%不一定，即64%），有57%表示會投同意罷免。

對此，徐巧芯晚間在臉書發文，「感謝TVBS民調，證實了我一直在疾呼的危機，就是罷免方經過一年多的整軍，投票意願比起反罷免方，高出太多，結果就是即便大多數民眾反罷免，抵制罷免，但最後卻不投票，甚至不知道要投票，罷免方就會勝出。TVBS民調設計就凸顯了這一點。」

徐巧芯稱：「它並不是問所有松山信義選區的民眾同意，或不同意罷免，而是先問民眾的投票意願，然後再從回答『一定會投票』、『可能會投票』與『不一定會投票』的受試者中去問同意罷免，或不同意罷免，結果同意者遠多於不同意。但其實我們黨內做過好幾份民調，都是不同意罷免大於同意罷免，今天黨部發佈新聞稿公開內參民調，不同意罷免是47.8%，同意罷免是35.8%，差距12%。」

她接著說：「近期藍營氣勢有點低迷，也使得支持越來越不願意表態，也有許多人誤以為『支持徐巧芯就不用投罷免』，但這完全是錯誤的觀念，支持徐巧芯，就要『出門投票』，投票『不同意罷免票』！激起反罷免民眾的士氣，提高反罷免民眾的投票動機，說服大家，我值得。這本來就是我設定的目標，也是我正在做的事，這樣更好，就加倍努力！」

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