圖輯》國民黨衝北院 羈押庭外聲援黃呂錦茹等4人

朱立倫與藍營支持者在台北地院外席地靜坐。（記者羅沛德攝）

2025/04/19 00:35

〔記者羅沛德／台北報導〕藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人被檢方聲押，台北地院18日漏夜開羈押庭，黃呂錦茹被排在第4棒應訊。國民黨主席朱立倫再度號召支持者到場聲援，他約深夜10點到場，再度批評總統賴清德，號召「426上凱道」。國民黨立委、市議員也到場宣講，與群眾在院外點燭靜坐。

台北地方法院漏夜開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人羈押庭，國民黨主席朱立倫點到場聲援。 （記者羅沛德攝）

朱立倫夜間10點到場聲援。（記者羅沛德攝）

朱立倫與國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強及台北市議員柳采葳等人比倒讚。（記者羅沛德攝）

朱立倫與支持者席地靜坐。（記者羅沛德攝）

藍委羅智強等人輪番發言。（記者羅沛德攝）

國民黨支持者在法院外揮舞小國旗。（記者羅沛德攝）

國民黨支持者揮舞小國旗。（記者羅沛德攝）

警方嚴陣以待，在法院外架設拒馬。（記者羅沛德攝）

警方白天在法院外架設拒馬，嚴陣以待。（記者羅沛德攝）

警方在法院外架設拒馬，嚴陣以待。（記者羅沛德攝）

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